مجید نامجو در گفتگو با مهر در ارتباط با برنامه های جایگزین وزارت نیرو درباره اصلاح قیمت های آب و برق تا زمان اجرای فازدوم هدفمند کردن یارانه ها و همچنین جبران هزینه های تولید آب و برق، گفت: مکانیزم دیگری غیر از تصویب افزایش قیمتها توسط ستاد هدفمندی یارانه ها فعلا در دستور کار نداریم.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه در این بخش فعلا با خلاء قانونی مواجه هستند، اظهار داشت: تنها راه این است که ما منتظر باشیم تا ستاد هدفمند کردن یارانه ها بررسی ها و سیاست های خود را در اینباره نهایی و ارائه کند.

نامجو خاطر نشان کرد: در این زمینه فعلا راهکار دیگری نداریم و اگر هم راهکار دیگری در این زمینه وجود داشته باشد، قطعا وزارت نیرو استقبال خواهد کرد.

وی اجرای فازدوم هدفمند کردن یارانه ها را قطعی دانست و تاکید کرد: قانون در این باره حتما به اجرا درخواهد آمد.

به گزارش مهر، با اجرای فازاول هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت در سال گذشته، پیش بینی شده بود که قیمت آب و برق به صورت تدریجی و تا 5 سال به قیمت تمام شده و واقعی افزایش یابد.

برای این منظور در فاز اول هدفمند کردن یارانه ها، اولین گام افزایش قیمتها و تغییر تعرفه های آب و برق اتفاق افتاد و وزارت نیرو امیدوار بود بتواند از طریق گامهای بعدی در سه سال آینده، وضعیت درآمدی خود را در بخش آب و برق بهبود بخشد.