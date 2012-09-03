نیاز 280دانشگاه به 16هزار عضو هیأت علمی/ آمار جذب هیأت علمی سربازی

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اضافه کرد: طی 40 روز فرصتی که برای بارگذاری نیازها اعلام شده بود، 280 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در فراخوان سال 91 جذب متمرکز هیأت علمی شرکت کردند که از این تعداد، 93 دانشگاه و مؤسسه دولتی، 151 دانشگاه و مؤسسه غیردولتی غیرانتفاعی و 36 مؤسسه وابسته به دستگاه‌های اجرایی بودند.

وی با اعلام این خبر که 16 هزار نیاز از سوی دانشگاهها اعلام شد، ادامه داد: از این تعداد، 3 هزار و 800 نیاز اعطای بورس تحصیلات به دانشجویان دکتری، 9 هزار و 200 رشته گرایش محل برای استخدام هیأت علمی دکتری به صورت پیمانی، یک هزار و 120 نیاز برای پیمانی مقطع کارشناسی ارشد، یک هزار و 500 نیاز برای جذب طرح سربازی دکتری و 280 درخواست طرح سربازی با مدرک کارشناسی ارشد در سایت بارگذاری شده است.

به گفته رئیس مرکز جذب هیأت علمی، دانشگاههایی که موفق نشده اند در موعد مقرر نسبت به ثبت نیازهای خود اقدام کنند، می‌توانند با مرکز جذب هیأت علمی مکاتبه کنند، وضعیت این دانشگاه‌ها در کمیسیون موارد خاص مرکز جذب وزارت علوم مورد بررسی قرار می‌گیرد و این مرکز نیازهای دانشگاههای را روی سایت بارگذاری می کند.

مردانی پیش بینی کرد که همانند فراخوان بهمن ماه سال 90، حدود 25 هزار متقاضی جذب هیأت علمی به سامانه مرکز جذب برای نام نویسی مراجعه کنند.