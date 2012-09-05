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۱۵ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۴۱

بازتاب خبر مهر/

جشنواره گردو در کرمان برگزار می شود

جشنواره گردو در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به مقام دوم کرمان در تولید گردوی کشور گفت: دومین جشنواره گردو استان کرمان بعد از جشنواره پسته برگزار می شود.

محسن جلال پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر زمان برگزاری جشنواره گردو کرمان اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، قرار بود تا در نیمه دوم شهریورماه جاری در استان کرمان جشنواره گردو برگزار شود.

وی افزود: اما با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت پسته و موقعیت استراتژیک این محصول، طی هفته آینده مقرر شده تا جشنواره پسته در کرمان برگزار شود.

جلال پور ادامه داد: به دلیل همزمانی برگزاری این دو جشنواره مهم در استان کرمان و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، زمان برگزاری جشنواره گردو به زمانی دیگر موکول شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان داشت: سه شنبه آینده، با حضور اعضای  انجمن پسته ایران، کارشناسان و کشاورزان پسته، جشنواره پسته کرمان در شهرستان رفسنجان، برگزار می شود.
 

کد مطلب 1689432

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