جشنواره گردو در کرمان برگزار می شود

محسن جلال پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر زمان برگزاری جشنواره گردو کرمان اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، قرار بود تا در نیمه دوم شهریورماه جاری در استان کرمان جشنواره گردو برگزار شود.

وی افزود: اما با توجه به نزدیک شدن به فصل برداشت پسته و موقعیت استراتژیک این محصول، طی هفته آینده مقرر شده تا جشنواره پسته در کرمان برگزار شود.

جلال پور ادامه داد: به دلیل همزمانی برگزاری این دو جشنواره مهم در استان کرمان و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، زمان برگزاری جشنواره گردو به زمانی دیگر موکول شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان داشت: سه شنبه آینده، با حضور اعضای انجمن پسته ایران، کارشناسان و کشاورزان پسته، جشنواره پسته کرمان در شهرستان رفسنجان، برگزار می شود.

