رویداد علمی «طلیعه حضور» میزبان هزار طلاب خواهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رویداد علمی «طلیعه حضور» ویژه طلاب جدیدالورود مدارس علمیه خواهران استان تهران در آستان شیخ صدوق (ره) مفسر و فقیه بزرگ‌شیعه با حضور بیش از یک هزار نفر از بانوان حوزوی استان تهران برگزار شد.

حجت الاسلام علیزاده مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور در این مراسم ضمن تبریک میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها و مقام شامخ مادر و روز زن اظهار داشت: علاوه بر تبریک ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، موضوع دیگری را نیز به شما تبریک می گویم و آن اینکه به شکر خدا شما از ویژگی‌های شخصیتی‌ای برخوردار بوده اید که امروز به دلیل همان ویژگی‌ها و آن جوهره، شما را به دانشگاه برتر عالم، یعنی دانشگاه اختصاصی حضرت زهرا سلام الله علیها دعوت کرده و راه داده اند.

وی تصریح کرد: این سرمایه عظیم را قدر بدانید و به بهترین وجه آن را حفظ کنید. من گاهی در برنامه‌هایی در کشورهای به اصطلاح پیشرفته غربی شرکت داشتم. وقتی به شهری می‌رفتم یکی از ماندگارترین لحظات برای من زمانی بود که هنگام مراجعت از آن شهر، جمعی از جوانان آنجا دور ماشین را می‌گرفتند و درخواستی داشتند. جوانانی که نسل دوم ایرانی‌هایی هستند که در آنجا متولد شده اند یعنی هیچ تصویر و تصور حضوری از ایران ندارند. این جوانان به زبان‌های مختلف و مصرانه درخواست می‌کردند که بتوانند برای مدت کوتاهی حتی چند ماه در ایران حضور داشته باشند و فضاهای مختلف ایران از جمله فضای معنوی برخی از اماکن مانند حرم امام رئوف یا حرم کریمه اهل بیت سلام الله علیها را درک کنند.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور خاطرنشان کرد: این راه، راه بسیار پر افتخارآمیز و شعف انگیزی است. اگر این مسیر را درست پیش بروید در معرض این خواهید بود که از بانوان فرمانده سپاه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باشید؛ بازوهای پرقدرت زمان ظهور باشید. البته به شرط‌ها و شروط‌ها.

وی با بیان اینکه از صبح ازل تا شام ابد یعنی یوم القیامه، سناریوی این عالم اینگونه نوشته شده که همواره بین جبهه حق و باطل نبردی در جریان است گفت: غیر از میدان جهاد بیرونی، میدان بزرگ جهاد دیگری هم در درون انسان‌ها وجود دارد که به تعبیر رسول خدا صل الله علیه وآله میدان جهاد اکبر است. جبهه بزرگ‌تر و نبرد بزرگ‌تر، نبرد با نفس است. ابلیس قسم خورده تا نگذارد بندگان راه بندگی خدا را طی کنند.

حجت الاسلام علیزاده افزود: بر اساس آیات قرآن، شیطان به عظمت و عزت پروردگار قسم یاد کرده که انسان‌ها را گمراه کرده و از راه حق دور کند. همان شیطانی که ۵ هزار سال عبادت کرده است.

وی ادامه داد: این راه، راه غبطه برانگیزی است اما رهزنان فراوانی هم دارد. اگر راه را درست طی نکنید اگر دقت نظر نداشته باشید از مسیر خارج خواهید شد. نقل است که لحظات آخر عمر علامه طباطبایی رحمه الله علیه بود و چندنفر از شاگردان نزدیک ایشان محضر آن بزرگوار بودند. از ایشان یک سفارش و توصیه خواستند ایشان در آن لحظات به سختی چشم باز کردند و سه بار فرمودند: «توجه»، «توجه»، «توجه» یعنی غفلت باعث پشیمانی می‌شود.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور بانوان حوزوی را خطاب قرار داد و افزود: امروز ابلیس برای شما بیشتر سرمایه گذاری می‌کند چون می‌داند شما برای او خطرناک‌تر از دیگران هستید. چرا که از طریق توانمندی‌ها و هنر ارتباط گیری شما با دیگران، هزاران نفر می‌توانند از دام جنود شیطان رهایی یابند.

علیزاده تصریح کرد: بنابراین باید به چند نکته توجه داشته باشید. نخست اینکه بدانید جهل بزرگترین

محمدی: غفلت است که انسان را دچار آسیب می‌کند. نهاد حوزه نهادی است که مشعلی از نور به دست شما می‌دهد. همچنان که امام صادق علیه السلام فرمودند: " العلم نور؛ علم نور است. شما باید به شکل جدی و با مسئلت از خداوند مجاهده علمی داشته باشید. مشعلدار معرفت و علم الهی شوید تا با آن تاریکی‌های زندگی مردم را نورافشانی کنید. وقتی زندگی تاریک است فرد نمی‌تواند راه را از بیراهه تشخیص دهد. با مشعل علم است که می‌توان راه را پیدا کرد. بنابراین در کسب دانش و مسیر علم اندوزی سستی نکنید. اراده تان سست نشود.

وی با اشاره به اینکه در کنار برنامه ریزی برای علم آموزی، باید مراقب نفس خود هم باشیم تصریح کرد: چون یکی از دام‌هایی که شیطان در مسیر ما می‌گسترد این است که انسان دچار عجب و غرور می‌شود. هر کس دچار خودبزرگ بینی شود از مسیر معنویت خارج خواهد شد.

علیزاده در ادامه به سیره حضرت سیدالساجدین علیه السلام اشاره و خاطره نشان کرد: آنها حضرت که در بلندای عرفان و معنویت قرار داشتند اما به خداوند عرضه می‌دارند که خدایا بدترین انسان روی زمین هستم. حضرت چرا این را می‌گویند؟ آیا فقط برای اینکه چیزی را به ما آموزش دهند؟ این گونه نیست. انسان هر چه در مدارج کمال پیش می‌رود خود را کوچک‌تر می بیند.