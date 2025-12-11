حجتالاسلام والمسلمین امین رصاف در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در فضایی که جامعه بیش از هر زمان دیگری به ثبات فرهنگی نیاز دارد، اهمیت تقویت نهادهای فرهنگی و افزایش بودجه یک الزام است گفت: فرهنگ عنصری ضروری مانند هوا ضروری است و جامعهای که به فرهنگ بیاعتنا شود، دیر یا زود آسیب خواهد دید.
وی هزینهکرد برای فرهنگ را یک تکلیف ملی خواند و ادامه داد: دولتها نمیتوانند نسبت به این عرصه بیتفاوت بمانند. به باور او، در شرایطی که دشمنان ایران از ابزارهای فرهنگی برای تضعیف جامعه بهره میبرند، بیتردید تقویت نهادهای فرهنگی باید به یک اولویت تبدیل شود.
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم افزود: همانطور که کسی نمیگوید دولت نباید برای دفاع نظامی هزینه کند، هیچ انسان اهل دقتی نیز چنین استدلالی درباره فرهنگ نمیآورد. فرهنگ، ستون نرمِ امنیت اجتماعی است و بدون تأمین منابع لازم، توان مقابله با جنگ نرم را نخواهد داشت.
نمیشود تفنگ بیفشنگ به سرباز داد؛ نهاد فرهنگی هم بودجه میخواهد
حجتالاسلام رصاف با اشاره به نقش مردم در پشتیبانی فرهنگی، از نمونههایی مانند مراسم تاسوعا و عاشورا یاد کرد و گفت: همانطور که مردم در آئینهای مذهبی مشارکت میکنند، نهادهای فرهنگی نیز باید از چنین پشتوانهای بهرهمند باشند؛ با این تفاوت که دولت نیز موظف است سهم خود را بهصورت جدی ایفا کند.
وی در ادامه با انتقاد از نگاه منفی برخی نسبت به مراکز فرهنگی ادامه داد: اگر دست نهاد فرهنگی خالی باشد، مثل این است که تفنگی به دست فرمانده بدهیم اما فشنگ نداشته باشد. سرباز بدون مهمات کاری از پیش نمیبرد.
مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم نسبت به نحوه طرح دغدغههای مالی هشدار داد و تأکید کرد نباید چنین مباحثی بهگونهای مطرح شود که خود به تضعیف نهادهای فرهنگی بینجامد.
حجتالاسلام رصاف با بیان اینکه گستردگی کشور و تنوع فعالیتهای فرهنگی نیازمند بودجهای بهمراتب بیشتر است، تصریح کرد: بودجه فعلی کافی نیست؛ حتی اگر چند برابر شود باز هم جا دارد. اگر در فرهنگ هزینه نکنیم، باید در جایی دیگر هزینههای بسیار سنگینتری بپردازیم.
