مضرات استفاده از نمک دریا/ بروز سرطان و بیماریهای کلیوی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا عبداللهی اظهار داشت: ید یکی از ریز مغذی های اساسی است که با شرکت در تولید هورمون تیروئید و تأثیر این هورمونها در سلامت و اعمال حیاتی انسان از دوران جنینی،‌ کودکی و بلوغ دلیل عمده اهمیت ید است.

وی افزود: کمبود ید سبب بروز اختلال وسیعی می شود که مهمترین آنها اثر مخرب بر توانایی های ذهنی و جسمی افراد جامعه و به خصوص کودکان و نوجوانان است.

این متخصص تغذیه تصریح کرد: شایعترین عارضه کمبود ید به صورت گواتر بوده که با کمبود شدید یا اختلال عملکرد این غده نیز توام می شود اما بسیاری از اثرات کمبود ید در کاهش فعالیت مغزی است که ممکن است ظاهرا نمایان نباشد.

وی بیان کرد: متاسفانه تبلیغات ناآگاهانه و وسیع انواع نمک دریا با عنوان نمکهای طبیعی و داشتن خواص درمانی و عدم تأثیر مصرف در بیماران دارای فشار خون بالا، بیماران قلبی، دیابتی و زنان باردار و هزار و یک خاصیت غیر واقع،‌ غیر منطقی و غیر علمی توسط برخی افراد ناآگاه و سود جو که نمونه های آن گاها در سایت های خبری مشاهده می شود، به عنوان یک تهدید جدی برای مردم عزیز کشورمان شده است.

عبداللهی خاطرنشان ساخت:‌ عوارض جبران ناپذیر عدم وجود ید از یک سو، وجود فلزات سنگین همچون سرب، کادمیوم و جیوه که باعث بروز انواع سرطان و بیماریهای کلیوی می شود و همچنین وجود گچ و شن و ماسه به عنوان یک ناخالصی غیر محلول در نمک های معرفی شده به عنوان نمکهای طبیعی، باعث گمراهی مردم شده و مصرف آن تهدید جدی برای سلامت مردم کشور است.

وی تأکید کرد: مصرف نمکهای غیر یدی و غیر تصفیه که فاقد پروانه ساخت از وزارت بهداشت می باشد باعث بازگشت عوارض جبران ناپذیر کمبود ید و همچنین تحمیل هزینه های درمانی سنگین به دوش دولت و خانواده ها خواهد بود.