حمایت از فعالیتهای مشروع اقتصادی/اقتدار دستگاه قضا در پرونده فساد مالی

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی اهمیت برگزاری موفق اجلاس نم در فضای ایجاد شده از سوی غربیها و ادعاهای آنان درباره انزوای سیاسی و تاثیر تحریمها علیه ایران را دوچندان توصیف کرد و گفت: برگزاری موفقیتآمیز این اجلاس با حضور مقامات عالیرتبه کشورهای عضو جنبش پیام بسیار روشنی به کشورهای سلطهطلب دنیا بود و سخنان پرمحتوای مقام معظم رهبری در این اجلاس نیز وجدانهای بیدار و آگاه جهان را به خود جذب کرد.
وی سخنان مقام معظم رهبری را روشنگرانه و غیرقابل انکار از سوی وجدانهای بیدار در دنیا دانست و افزود: مجموعه این سخنان بیانگر نیازهای فطری و اجتماعی جوامع مختلف بشری است و از نکات بسیار مهم این سخنان تبیین مبنای انسانشناختی نگاه اسلام درباره فطرت واحد انسانها بود که مطرح شدن آن در چنین اجلاسی که کشورهای مختلفی با نژادها و قومیتهای مختلف حضور داشتند، بسیار بجا و مهم بود.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: قطعا همانگونه که در این اجلاس از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد؛ اگر موانع از سر راه انسانها و قومیتهای مختلف برداشته شود براساس فطرت واحد انسانی، جهانیان به تعاملی عادلانه در پیشبرد جوامع انسانی خواهند رسید.
آیتالله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه اشاره به فطرت واحد انسانی علیرغم تنوع و اختلاف در رنگ و زبان و نژاد دارای زیربنا و پشتوانههای فلسفی و جهانشناختی و هستیشناسی که برزبان و قلم علمایی مانند شهید مطهری نیز جاری شده است، گفت: دشواریهای موجود در روابط امروز بینالملل و تاکید بر هندسه غلط بینالمللی و اشکالات ساختاری سازمان ملل نیز از موضوعات بسیار مهم و مناسبی بود که در این اجلاس بخوبی از سوی مقام معظم رهبری تبیین شد.
رئیس دستگاه قضا تاکید کرد: جنبش عدم تعهد ظرفیت بسیار بالا و مناسبی برای بهبود وضعیت کشورهای عضو دارد و پس از سپری شدن دوران دوقطبی و تک قطبی اکنون که به تعبیر مقام معظم رهبری در یک پیچ تاریخی قرار داریم، فرصت بسیار مناسبی است که کشورهای عدم تعهد قدرت خود را نشان دهند و اکنون که جمهوری اسلامی ایران با خصیصه شاخص خود یعنی استقلال و عدم وابستگی به قدرتهای استکباری و استمرار و پافشاری به این خصیصه، ریاست این جنبش را برعهده گرفته، کشورهای جنبش عدم تعهد میتوانند به اتکای قدرت جمهوری اسلامی ایران و با رفع برخی گسستگیها نقش سازندهتری در روابط بینالملل ایفا کنند.
آیتالله آملی لاریجانی تاکید بر حل و فصل مسئله فلسطین براساس آرای تمامی فلسطینیان را راهحلی منطقی و مبتنی بر الزامات دموکراسی خواند که به نحو شایستهای در سخنان مقام معظم رهبری در این اجلاس مطرح شد.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: این راهحل منطقی امتحان بزرگی برای کشورهای مدعی دموکراسی است که نشان دهند آیا واقعا به شعارهای خود پایبند هستند یا نه؟!
آیتالله آملی لاریجانی با تقدیر از رئیسجمهور، هیئت دولت و تمامی دستاندرکاران این اجلاس و نیز عوامل امنیتی، انتظامی و قوه قضاییه در برگزاری باشکوه آن از حضور و سخنان مقام معظم رهبری در این اجلاس نیز به صورت ویژه قدردانی کرد.
وی در ادامه سخنان خود به پرونده فساد بزرگ بانکی اشاره کرد و با اعلام اینکه نحوه رسیدگی به این پرونده بسیار مهم بوده است، گفت: در این پرونده کارهای بسیار بزرگی انجام شده است که برخی از آنها توسط سخنگوی قوه مطرح شده است و شاید بعدها به زوایای بیشتری پرداخته شود.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: نحوه رسیدگی به این پرونده بسیار معقول و در مسیر کاملا قانونی و توسط قضاتی پاک و سالم صورت گرفت و در مسیر این رسیدگیها دستگاه قضایی تحت تاثیر هیچ کدام از هجمههای وارد شده قرار نگرفت.
رئیس قوه قضاییه توهم بیانگیزگی در سرمایهگذاریهای مولد اقتصادی به دلیل برخورد دستگاه قضایی با فساد بانکی را "سوء فهم" دانست و گفت: قوه قضاییه برحسب وظیفه قانونیاش با پدیدههای نامشروع مفاسد اقتصادی که در آن گرفتن وامهای میلیاردی غیرقانونی به صورت شبانه و خارج از وقت اداری و دادن رشوههای کلان و انواع مفسدهها و زد و بندهای اقتصادی در اولویت است، قاطعانه برخورد میکند و در عین حال قطعا حامی سرمایهگذاری مشروع و فعالیتهای سالم اقتصادی است.
آیتالله آملی لاریجانی تاکید کرد: طبیعی است که مبارزه و برخورد با مفسدههای اقتصادی موجب عقبنشینی کسانی خواهد شد که قصد دارند از چنین راههایی به ثروت دست یابند. همه باید بدانند دستگاه قضایی همچنان با قدرت به موارد مفتوح در این پرونده و موارد مشابه رسیدگی خواهد کرد.
رئیس دستگاه قضا افزود: هیچکس در دستگاه قضایی حق ندارد مانع فعالیتهای مشروع و صحیح اقتصادی شود.
آیتالله آملی لاریجانی اعلام کرد: قوه قضاییه از بانکهایی که به صورت صحیح و قانونی به فعالان اقتصادی و مردم وام و تسهیلات اعطا میکنند نیز حمایت خواهد کرد.
رئیس دستگاه قضایی با اشاره به اینکه افکار عمومی از برخورد قاطع قوه قضاییه در این پرونده ابراز رضایت دارند، گفت: متاسفانه برخی به زعم خود تلاش میکنند رسیدگی دستگاه قضایی به این پرونده عظیم را کمرنگ جلوه دهند، اما مردم خودشان بهتر به عظمت کار قوه قضاییه واقف هستند. اینکه گاه گفته میشود نتیجه محاکمات چه شد و آخر چه، ناشی از نوعی فرافکنی است. واقعیتهای عالم خارج را با توهم نمیتوان دگرگون کرد. محاکمهای عظیم با مستندات قضایی حجیم و کار کارشناسی
طاقت فرسا صورت گرفته و منتهی رأی در مورد 39 نفر گشته، این مهم نیست؟! برخورد قاطعی با مفسدان اقتصادی صورت گرفته؛ باز هم نتیجه مبهم است؟
آیتالله آملی لاریجانی در پایان به برگزاری اجلاس دورهای خبرگان اشاره کرد و افزود: در اجلاس نوبه ای مجلس خبرگان که مطابق قانون هر شش ماه یک بار برگزار میشود، مسائل مختلف کشور از جمله مشکلات استانها باتوجه به حضور علمای مورد اعتماد و امین مردم در این مجلس بررسی و گزارش آن به مقام معظم رهبری و حسب مورد به مسئولان مربوط منتقل خواهد شد.
مسئولان عالی قضایی پس از پایان سخنان رئیس قوه قضاییه همچون جلسات گذشته به ادامه بررسی آییننامه نظارت بر رفتار قضات پرداختند و مواد دیگری از آن را به تصویب رساندند.
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