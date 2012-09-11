به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رحیم اهرمی عصر سه‌شنبه در نشست کارکنان تبلیغات اسلامی کنگان با بیان این مطلب اظهار داشت: با رایزنی‌های صورت‌گرفته با آموزش و پرورش، کارگاه آموزش فرق و مذاهب با حضور اساتید مجرب از تهران و با حضور مربیان آموزش و پرورش به مدت دو روز در شهر کنگان تشکیل می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان در ادامه خاطرنشان کرد: در پایان این کارگاه، گواهی آموزش ضمن خدمت برای مربیان این دوره صادر می شود.

حجت الاسلام اهرمی یادآور شد: شهرستان کنگان با بیش از 150 هزار نفر جمعیت، یکی از مناطق صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی و دارای دو مذهب شیعه و سنی است که با حضور کارشناسان و کارگران مناطق مختلف کشور، قابلیت اجرای برنامه های فرهنگی دو چندان را دارد.

تغذیه فرهنگی موسسات و خانه‌های قرآنی کنگان



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کنگان در ادامه از تغذیه فرهنگی موسسات و خانه های قرآنی این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: طی بررسی هایی به‌عمل آمده و بازدیدهایی که از موسسات قرآنی و خانه های قرآنی کنگان بعمل آمد، یکی از مهمترین مسائل و مشکلات، عدم کتاب مرجع قرآنی که دستور العمل مربیان قرآنی باشد، بود.

وی افزود: با همکاری دارالقرآن الکریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، تعداد بیش از 400 جلد کتاب در زمینه روخوانی، روان خوانی و تجوید قرآن میان موسسات وخانه های قرآنی توزیع شد.