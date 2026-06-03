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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۸

کالاهای اساسی تاریخ مصرف گذشته در کنگان کشف شد

کالاهای اساسی تاریخ مصرف گذشته در کنگان کشف شد

بوشهر- رئیس اداره صمت شهرستان کنگان از کشف و معدوم سازی کالاهای اساسی تاریخ مصرف گذشته در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن موذن عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی بازدید سرزده روسای ادارات تعزیرات حکومتی، صمت، رئیس پلیس آگاهی و کارشناسان مسئول ادارات دامپزشکی و شبکه بهداشت درمان از فروشگاه های بزرگ و عمده فروشی های کنگان و بنک ، مقادیر کالاهای اساسی تاریخ گذشته به ارزش بیش از ۱,۶ میلیارد ریال کشف و معدوم شد.

رئیس اداره صمت شهرستان کنگان افزود: اینگونه بازرسی های مشترک بصورت مستمر در حال اجرا است.

وی گفت: از شهروندان درخواست می شود تا در صورت مشاهده هرگونه تخلفات صنفی، گزارشات خود را از طریق سامانه اینترنتی 124 ثبت کنند تا در اسرع وقت توسط کارشناسان این اداره جهت برخورد قانونی رسیدگی شود.

کد مطلب 6849593

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