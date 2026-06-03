کالاهای اساسی تاریخ مصرف گذشته در کنگان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن موذن عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی بازدید سرزده روسای ادارات تعزیرات حکومتی، صمت، رئیس پلیس آگاهی و کارشناسان مسئول ادارات دامپزشکی و شبکه بهداشت درمان از فروشگاه های بزرگ و عمده فروشی های کنگان و بنک ، مقادیر کالاهای اساسی تاریخ گذشته به ارزش بیش از ۱,۶ میلیارد ریال کشف و معدوم شد.

رئیس اداره صمت شهرستان کنگان افزود: اینگونه بازرسی های مشترک بصورت مستمر در حال اجرا است.

وی گفت: از شهروندان درخواست می شود تا در صورت مشاهده هرگونه تخلفات صنفی، گزارشات خود را از طریق سامانه اینترنتی 124 ثبت کنند تا در اسرع وقت توسط کارشناسان این اداره جهت برخورد قانونی رسیدگی شود.