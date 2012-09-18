  1. فرهنگ و ادب
۲۸ شهریور ۱۳۹۱، ۱۰:۱۹

اثر جدید نویسنده «سه‌شنبه‌ها با موری» پرفروش شد

اثر جدید نویسنده «سه‌شنبه‌ها با موری» پرفروش شد

میچ آلبوم نویسنده کتاب پرفروش و تحسین شده «سه‌شنبه‌ها با موری» با یک کتاب جدید که به تازگی منتشر کرده به فهرست پرفروش‌ها راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو.اس.ای تودی، کتاب جدید میچ آلبوم با عنوان «نگهدارنده زمان» سومین کتاب الهام‌بخش این نویسنده مثل دو کتاب قبلی‌اش بلافاصله به فهرست پرفروش‌های آمریکا راه یافت.

کتاب «برای یک روز بیشتر» او سال 2006 منتشر و پرفروش شد و کتاب بعدی‌اش با عنوان «پنج نفری که در بهشت ملاقات می‌کنی» در سال 2003 نیز مدت‌ها در راس فهرست کتاب‌های پرفروش آمریکا جای داشتند.

«نگهدارنده زمان» کتاب جدید میچ آلبوم مخترع نخستین ساعت جهان را تصویر می‌کند که برای اندازه گیری بزرگ ترین و بهترین هدیه خداوند، تنبیه می‌شود. پس از قرن‌ها تبعید در یک غار، او این شانس را به دست می‌آورد تا با یاددادن معنای واقعی زمان به دو انسان امروزی، خودش را دوباره نجات بدهد.

کتاب پرفروش «سه شنبه‌ها با موری» کتابی غیرداستانی است که سال 1997 منتشر شد. این کتاب درباره رابطه میچ آلبوم با استاد دانشگاهی است که روزهای آخر زندگی‌اش را می‌گذراند. از این کتاب فیلمی نیز ساخته شد.   

کد مطلب 1698818

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