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۲۹ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۳۹

کتاب شاعر مازندرانی رونمایی می شود

کتاب شاعر مازندرانی رونمایی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: کتاب شعر " ˈپس ته کویی " اثر استاد کیوس گوران در ساری رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که سی ام شهریور ماه جاری با حضور هنرمندان و هنر دوستان مازندرانی در هلال احمر ساری برگزار می شود، استاد گوران به قرائت برخی از اشعار خود می پردازد.

استاد کیوس گوران متولد 1317 اوریم سوادکوه و بیش از 40 سال به عنوان کارشناس هیدرولوژی در ایران زمین در سمت های مختلف مسئولیت داشته است.

وی همچنین مدت ها کارشناس مسئول حفاظت رودخانه های مازندران، کارشناس ارشد و مشاوره شرکت آب منطقه ای مازندران در امور مهندسی رودخانه ها و مدیر موزه ملی آب مازندران بوده است.

گوران همکاری با مطبوعات را از سال 1340 در تهران با روزنامه های بورس تهران ژورنال، اطلاعات انگلیسی و اطلاعات آغاز کردو با نشریات محلی استان از قبیل نهضت شمال و کایر فعالیت داشت.

این هنرمند مقالات گوناگونی ارائه داد که حول محور آب و مجاری ومنابع آن است. وی علاوه بر سروده های فارسی که رغبتی به انتشارشان ندارد بیش از سی سال است که به گویش تبری شعر می سراید.
 

کد مطلب 1700453

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