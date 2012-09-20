۲۰ هزار نفر در مسابقات قرآن، اذان و ابتهال استان زنجان شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی باقری، بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن، اذان و ابتهال اوقاف و امور خیریه استان زنجان در مهر سال جاری در پنج شهرستان استان زنجان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته نزدیک چهار هزار نفر در این مسابقات حضور داشتند، افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با دستگاه های فرهنگی استان پیش بینی می شود امسال 20 هزار نفر در این دوره از مسابقات شرکت کنند.

حجت الاسلام باقری گفت: ثبت‌نام سی و پنجمین دوره مسابقات حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن‌کریم و مسابقات مدیحه‌سرایی و همخوانی قرآن‌کریم، اذان و ابتهال در شهرستان‌ها آغاز شده است.



وی افزود: فراهم آوردن عرصه رقابت‌های قرآنی یکی از مؤثرترین راه‌های تبلیغ و ترویج جوانان به مباحث قرآنی محسوب می‌شود، بنابراین مسابقات هر ساله طی مراحل شهرستانی، استانی و کشوری توسط سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می‌ شود.



وی افزود: ثبت‌نام سی و پنجمین دوره مسابقات حفظ، قرائت، ترتیل و مفاهیم قرآن‌کریم و مسابقات مدیحه سرایی و همخوانی قرآن‌کریم، اذان و ابتهال در شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

مدیر‌کل اوقاف و امور‌خیریه استان زنجان هدف از برگزاری این مسابقات را رشد و تعالی معرفت دینی و انس با قرآن کریم به ویژه در جوانان و نوجوانان با بهره‌مندی از حفظ آیات و قرائت قرآن کریم و اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر معرفی الگوها و قهرمانان قرآنی به جامعه دانست.



حجت‌الاسلام باقری ادامه داد: ارتقای سطح فنی قرائت و حفظ قرآن کریم در استان، گسترش فرهنگ حفظ قرآن در بین اقشار جامعه، ایجاد رقابت سالم در بین جوانان و نوجوانان با حضور در مسابقات قرآنی، ایجاد فضای قرآنی در استان در ایام برگزاری مسابقات، تجلیل از جوانان فعال در عرصه های قرآنی و تشویق جوانان و نوجوانان به گام نهادن در این مسیر مقدس از دیگر اهداف برگزاری این مسابقات محسوب می شود.



وی اهداف دیگر برگزاری مسابقات را ایجاد انگیزه در بین افراد جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان در راستای تقویت بنیه اعتقادی و مذهبی، انس با قرآن کریم و آشنایی با فضائل اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، توجه دادن افراد جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان به معارف قرآن و اهل‌بیت(ع)، رقابت سالم، شناسایی نخبگان و فعالان در عرصه تواشیح، اذان و ابتهال، ارتقای سطح اذان‌گویی، مدیحه‌سرایی و هم‌خوانی در استان و توسعه و گسترش آن در جامعه برشمرد.



مدیر‌کل اوقاف و امور‌خیریه استان زنجان افزود: شرکت‌کنندگان در 16 رشته به رقابت با هم می‌پردازند که مفاهیم تخصصی فقط ویژه بزرگسالان است و تا مرحله کشوری ادامه دارد؛ حفظ یک تا دو و نیم جزء ویژه برادران و خواهران زیر 16 سال و ویژه مرحله شهرستانی است.



حجت الاسلام باقری با اشاره به معافیت‌های مرحله‌ای رتبه داران اظهار کرد: رتبه نخست استانی، راه‌یافتگان به مرحله فینال مسابقات کشوری و نفر نخست مسابقات کشوری سازمان‌ها و نهادهای سال گذشته از مسابقات شهرستانی معاف هستند و به طور مستقیم به مرحله استانی راه می‌یابند و نفرات نخست تا سوم مسابقات بین‌المللی سایر کشورها در سال‌جاری از مرحله شهرستانی و استانی معاف بوده و مستقیم به مرحله کشوری ورود پیدا خواهند کرد.



وی افزود: مرحله شهرستانی این دوره از مسابقات، اواسط مهر‌ماه جاری در شهرستان‌های زنجان، خدابنده، طارم، خرمدره و ابهر برگزار شده و برگزیدگان به مرحله استانی راه خواهند یافت.