آخرین وضعیت پرونده فائزه و مهدی هاشمی/ مهدی تا یک هفته دیگر در تهران

محمود علیزاده طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حکم خانم فائزه هاشمی قطعی شده بود اما از علت بازداشت شبانه وی خبری ندارم . روال قانونی به این صورت است که برای فردی که حکم مجازاتش قطعی شده اجرائیه و بعد احضاریه صادر می کنند.

وی افزود: تا جائی که من اطلاع دارم برای فائزه هاشمی احضاریه ای صادر نشده بود و احتمالا وی را به صورت تلفنی احضارکرده بودند.

طباطبائی درباره انتقال فائزه به زندان زنان در شهر ری اظهار بی اطلاعی کرد و گفت: هنوز از زندانی که فائزه هاشمی برای اجرای حکم محکومیتش به آنجا منتقل شده است بی اطلاع هستم.

این وکیل دادگستری ارتباط اجرای حکم فائزه با بازگذشت مهدی را رد کرد و افزود: حکم فائزه هاشمی قطعی شده بود. پیگیر ماجرا شده ام تا از نحوه بازداشت شبانه وی مطلع شوم.

وکیل فرزندان هاشمی رفسنجانی درباره آخرین وضعیت بازگشت مهدی هاشمی نیز اظهار داشت: مهدی هاشمی قطعا بر می گردد. کاری برای او پیش آمده که بازگشت وی را کمی با تاخیر روبرو کرد. مطمئن باشید مهدی هاشمی تا یک هفته آینده در ایران خواهد بود.

طباطبائی ادامه داد: مهدی هاشمی از مدت ها قبل قصد بازگشت به تهران را داشته است اما به دلیل برخی مشکلات بازگشت او به تعویق افتاده بود.