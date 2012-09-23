فسادهای بزرگ اقتصادی کشور در سایه حمایت جریانی دولتی رخ داده است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه امروز یکشنبه در نطق میان دستور در صحن علنی مجلس با اشاره به پرونده فساد سه هزار میلیاردی و همچنین پرونده بیمه ایران از برخورد مقتدرانه قوه قضاییه به ویژه حضرت ایت الله املی لاریجانی رئیس قوه قضاییه و محسنی اژه ای دادستان کل کشور به منظور پیگیری جدی این پرونده تشکر کرد.

وی در ادامه افزود: همانطور که قبلا از سوی قوه قضاییه اعلام شده بود، هنوز در موضوع فساد بانکی، پرونده تعدادی از متهمان دانه درشت رسیدگی نشده است و قوه قضاییه باید با کمترین اغماض با همه این عوامل برخورد کند.

دهقان با بیان اینکه بدون تردید فساد جز در سایه حمایت جریان قدرتمند دردولت میسر نبود، گفت: همانطور که رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه غیرعلنی گوشه هایی از پشت پرده این فساد را اعلام کرد، لازم است نقش افراد وابسته به جریان انحرافی در این پرونده برای مردم تبیین شود.

وی با اشاره به اینکه هنوز رای صادره در دادگاه قبلی مورد تجدید نظر قرار نگرفته است، اظهارداشت: قوه قضاییه باید مراقبت کند تا این حکم درتجدید نظر دچار استحاله نشود و لابی افراد پشت صحنه پرونده رابه انحراف نکشاند.

نماینده مردم طرقبه و چناران تصریح کرد: امیدواریم با برملا شدن تمام چهره های پشت پرده، اجازه داده نشود تا افرادی با پررویی از زیر بار این فساد بزرگ شانه خالی کنند و یا دست به فرافکنی بزنند.

عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه یکی از متهمان اصلی پرونده بیمه ایران از تعقیب فرار می کند، گفت: قوه قضاییه باید زمینه رسیدگی به پرونده این مقام بلند پایه را فراهم سازد تا این قوه متهم به ضعیف کشی و کوتاه آمدن در برابر اغنیا نشود.

دهقان با اشاره به اینکه قطعا این پرونده ها آخرین پروندهای فساد نخواهند بود، گفت: تذکر می دهم، سیستم موجود برای پیگیری و مبارزه با فساد کافی نیست و باید با تشکلیل سازمان مبازره با فساد و به کارگیری قضات قاطع، جسور، مجرب، عالم و متعهد برخورد با فساد را به نقطه مطلوب برسانیم و زمینه جلوگیری فساد را فراهم کنیم.