بروز سیلاب در گلستان تا ساعاتی دیگر

عبدالرضا امیدوار شهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر سامانه بارشی که در استان گیلان موجب بروز سیلاب شده بود به سمت شرق درای خزر در حرکت است و تا ساعاتی دیگر استان گلستان را فرا می گیرد.

وی با بیان اینکه شدت بارش ها در گلستان و مازندران کمتر از گیلان خواهد بود گفت: اما سیلاب و آبگرفتگی معابر در این استان رخ می دهد.

امیدوار اظهار داشت: تا ظهر فردا این سامانه به طور کامل از کشور خارج می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تصریح کرد: امروز در سواحل جنوبی دریای خزر، اردبیل، ارتفاعات البرز و بتدریج شمالشرق ابرناکی، بارش باران گاهی با رعدوبرق و وزش باد پیش بینی می شود.

وی افزود: از روز پنجشنبه درشمال غرب، سواحل جنوبی دریای خزر و طی روزهای جمعه و شنبه در نوارشمالی کشور افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، وزش باد و کاهش دما رخ خواهد داد.

امیدوار یاد آورشد: طی سه روز آینده در برخی نقاط جنوب شرق و شرق کشورافزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی تأکید کرد: طی امروز و فردا در برخی مناطق غرب و جنوب غرب پدیده باد و گرد و خاک به همراه کاهش دید افقی پیش بینی می شود .