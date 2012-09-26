اغلب تخلفهای مالی ناشی از ناآشنایی به قوانین است/ رفع ابهام 57درصد واخواهی ها

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا تیموری صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد افزود: 57 درصد از موارد واخواهی در گزارش تفریق بودجه رفع ابهام شده است.

وی از راه اندازی سامانه الکترونیکی نظارت دیوان محاسبات(سنا) خبر داد و بیان کرد: تمامی رویدادهای مالی به این سامانه انتقال می یابد و هر نوع تخلف و خطا در زمینه مسائل مالی و قراردادها مورد بررسی قرار می گیرد.

تیموری اظهار داشت: با راه اندازی سامانه (سنا) علاوه بر شفافیت در بودجه از افزایش تخلفات مالی در سطح کشور نیز جلوگیری خواهد شد.

وی بیان داشت: دیوان محاسبات برای حسن انجام قانون و جلوگیری از قانون گریزی درمسائل بودجه ای کشور، هفت راهبرد یا استراتژی جدید ترسیم کرده است.

تیموری ارتقای نقش دیوان در تصمیم گیریها، افزایش اقدامات پیشگیرانه، تعامل دوسویه با دستگاهها، تغییر نگرش ذیحسابان از حسابرسی مالی به حسابرسی عملکردی و جایگزینی حسابرسی محتوایی به جای حسابرسی را از مهمترین رویکردهای دیوان محاسبات کشور عنوان کرد.

معاون دیوان محاسبات کشور همچنین از شناسایی سه هزار و 600 نقطه حادثه خیز مالی در دستگاه های اجرایی کشور خبر داد و گفت: باید شناخت و آگاهی مدیران اجرایی با ارایه آموزشهای لازم بیش از پیش افزایش یابد.

مدیرکل پیشین دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد نیز در این مراسم گفت: دیوان محاسبات این استان مقام پنجم کشور را در زمینه نظارت بر وصول درآمدهای دولت و اقدامات پیشگیرانه مالی کسب کرده است.

مراد قنبری افزود: نظارت بر اجرای یک هزار و 500 قرار داد، نظارت بر وصول و واریز 936 میلیارد ریال از بودجه به خزانه، شناسایی آسیبهای مالی و تدوین و ابلاغ75 بخشنامه به دستگاههای دولتی، بازدید از پروژه های عمرانی و برگزاری شش کارگاه آموزشی ویژه ذیحسابان از عملکردهای سه سال اخیر دیوان محاسبات در استان است.

وی بیان داشت: روند وصول درآمدهای استانی 130 درصد نسبت به پیش بینیهای انجام شده افزایش یافته است.