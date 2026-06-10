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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

اجرای طرح بخاری‌های راندمان بالا با کمترین آسیب انجام شود

اجرای طرح بخاری‌های راندمان بالا با کمترین آسیب انجام شود

یاسوج-مدیرکل دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد گفت: طرح جایگزینی بخاری‌های راندمان بالا باید با رعایت پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی و با کمترین هزینه و آسیب برای مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر جمالی‌نژاد صبح چهارشنبه در نشست رونمایی از بخاری‌های راندمان بالا با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه گازرسانی در استان اظهار کرد: خوشبختانه نهضت گازرسانی در استان به نتایج مطلوبی رسیده و اقدامات مؤثری در این حوزه انجام شده است.

وی با بیان اینکه موضوع مدیریت انرژی از سال‌ها قبل در قوانین و مقررات کشور مورد توجه قرار گرفته است، افزود: پیش از شرایط کنونی نیز قوانین متعددی با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و مدیریت مصرف انرژی وجود داشته که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبات شورای اقتصاد اشاره کرد.

مدیرکل دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در این زمینه هم قانون، هم مصوبات شورای اقتصاد و هم دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های مرتبط وجود دارد و باید اجرای طرح‌ها بر اساس این چارچوب‌های قانونی دنبال شود.

وی با تأکید بر رویکرد حمایتی دیوان محاسبات نسبت به دستگاه‌های اجرایی گفت: دیوان محاسبات خود را همراه و همکار دستگاه‌های اجرایی می‌داند و قصد دخالت در فرآیند تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرا را ندارد، اما معتقدیم قوانین باید به گونه‌ای اجرا شوند که کمترین هزینه و آسیب را برای مردم به همراه داشته باشند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان با اشاره به شرایط خاص استان افزود: در کهگیلویه و بویراحمد توجه به پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی ملاحظات سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است و لازم است در اجرای چنین طرح‌هایی این موارد مدنظر قرار گیرد.

وی بیان اینکه محدودیت منابع مالی و ظرفیت تولید تجهیزات مورد نیاز وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به این محدودیت‌ها، اجرای کامل طرح زمان‌بر خواهد بود و از سوی دیگر بسیاری از خانوارها با مشکلات اقتصادی مواجه هستند؛ بنابراین باید در اجرای طرح، اولویت‌بندی مناسبی صورت گیرد.

جمالی‌نژاد ادامه داد: بهترین معیار برای اجرای این طرح همان معیارهایی است که در دستورالعمل‌های مربوطه پیش‌بینی شده و بر اساس آن، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و مناطق سردسیر باید در اولویت قرار گیرند؛ چرا که این رویکرد می‌تواند کمترین آسیب را به همراه داشته باشد.

وی اضافه کرد: در صورتی که دستگاه‌های اجرایی با پیش‌بینی تمهیدات لازم، آثار و آسیب‌های احتمالی را به حداقل برسانند، دیوان محاسبات نیز در چارچوب وظایف قانونی خود همراهی و همکاری لازم را خواهد داشت.

کد مطلب 6855936

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