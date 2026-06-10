به گزارش خبرنگار مهر، مظفر جمالینژاد صبح چهارشنبه در نشست رونمایی از بخاریهای راندمان بالا با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه گازرسانی در استان اظهار کرد: خوشبختانه نهضت گازرسانی در استان به نتایج مطلوبی رسیده و اقدامات مؤثری در این حوزه انجام شده است.
وی با بیان اینکه موضوع مدیریت انرژی از سالها قبل در قوانین و مقررات کشور مورد توجه قرار گرفته است، افزود: پیش از شرایط کنونی نیز قوانین متعددی با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و مدیریت مصرف انرژی وجود داشته که از جمله مهمترین آنها میتوان به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبات شورای اقتصاد اشاره کرد.
مدیرکل دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: در این زمینه هم قانون، هم مصوبات شورای اقتصاد و هم دستورالعملها و ابلاغیههای مرتبط وجود دارد و باید اجرای طرحها بر اساس این چارچوبهای قانونی دنبال شود.
وی با تأکید بر رویکرد حمایتی دیوان محاسبات نسبت به دستگاههای اجرایی گفت: دیوان محاسبات خود را همراه و همکار دستگاههای اجرایی میداند و قصد دخالت در فرآیند تصمیمگیری، برنامهریزی و اجرا را ندارد، اما معتقدیم قوانین باید به گونهای اجرا شوند که کمترین هزینه و آسیب را برای مردم به همراه داشته باشند.
مدیرکل دیوان محاسبات استان با اشاره به شرایط خاص استان افزود: در کهگیلویه و بویراحمد توجه به پیوستهای فرهنگی، اجتماعی و حتی ملاحظات سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است و لازم است در اجرای چنین طرحهایی این موارد مدنظر قرار گیرد.
وی بیان اینکه محدودیت منابع مالی و ظرفیت تولید تجهیزات مورد نیاز وجود دارد، اظهار کرد: با توجه به این محدودیتها، اجرای کامل طرح زمانبر خواهد بود و از سوی دیگر بسیاری از خانوارها با مشکلات اقتصادی مواجه هستند؛ بنابراین باید در اجرای طرح، اولویتبندی مناسبی صورت گیرد.
جمالینژاد ادامه داد: بهترین معیار برای اجرای این طرح همان معیارهایی است که در دستورالعملهای مربوطه پیشبینی شده و بر اساس آن، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و مناطق سردسیر باید در اولویت قرار گیرند؛ چرا که این رویکرد میتواند کمترین آسیب را به همراه داشته باشد.
وی اضافه کرد: در صورتی که دستگاههای اجرایی با پیشبینی تمهیدات لازم، آثار و آسیبهای احتمالی را به حداقل برسانند، دیوان محاسبات نیز در چارچوب وظایف قانونی خود همراهی و همکاری لازم را خواهد داشت.
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