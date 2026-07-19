به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی فتحی در نشست با مدیرکل دیوان محاسبات کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: جهاد دانشگاهی در زمینه‌های مختلف فرهنگی رسانه‌ای پژوهشی و آموزشی در حال فعالیت است که در این خصوص آماده همکاری و تعامل بیش از پیش با دیوان محاسبات استان هستیم.

وی افزود: نهاد نقلابی علمی دستاوردهای بزرگی در سطح کشور داشت که می‌توان به پژوهشکده رویان در رابطه با درمان ناباروری اشاره کرد.

فتحی اظهار کرد: جهاد دانشگاهی استان ر بخش فرهنگی سازمان‌های مختلفی مثل سازمان فعالیت‌های قرآن، سازمان دانشجویان، خبرگزاری ایسنا خبرگزاری ایکنا مرکز افکارسنجی ایسپا و سازمان انتشارات را دارد و اکنون در حال فعالیت هستند.

سرپرست جهاد دانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: رویکرد جهاد دانشگاهی ورود و کارها و اقدامات بر زمین مانده و پر کردن خلاهای موجود استان و کشور است که در این خصوص عملکرد مطلوبی نیز ارائه داده است.

وی با بیان اینکه آموزش‌های کوتاه مدت جهاد دانشگاهی کاربردی مهارتی و اشتغال محورند، تصریح کرد: یکی از ماموریت‌های این سازمان تکمیل تحصیلات با برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت ه صورت آموزش ضمن خدمت برای کارکنان دستگاه‌های دولتی و آموزش آزاد برای اقشار مختلف مردم به خصوص خانواده کارکنان دولت است.

فتحی ادامه داد: می‌توانیم از ظرفیت خبرگزاری ایسنا و ایکنا در انعکاس اخبار، اطلاع رسانی، آگاه بخشی حوزه دیوان محاسبات استفاده کرده و همچنین مرکز افکارسنجی ایسبا و سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی آماده خدمات دهی در زمینه انجام نظرسنجی‌ها برای ادارات و سازمان‌ها و نیز چاپ و انتشار کتاب برای مولفان، اساتید، فرهنگیان و کارمندان دستگاه‌ها هستند.

سرپرست جهاد دانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: هم اکنون دو طرح شاخص فناورانه و دانش بنیان شامل؛ تولید آفت کش‌ها و آنتی بیوتیک‌های گیاه پایه در شهرک صنعتی چهاربیشه گچساران و مرکز چند منظوره ژنتیک را در دستور کار داریم که امیدواریم بتوانیم خط تولید عصاره و اسانس گیری کارخانه تولید آفت کش‌ها و آنتی بیوتیک‌ها را امسال افتتاح و به بهره برداری برسانیم.

فتحی تاکید کرد: نقش و اهمیت دیوان محاسبات مهم و بر کسی پوشیده نیست، این نهاد نظارتی، امین ادارات، سازمان‌ها و نهادها و در حال حفظ و حراست از بیت المال است.

دیوان محاسبات؛ نهاد همراه دستگاه‌های اجرایی، نه در تقابل با آن‌ها

مدیرکل دیوان محاسبات استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در ادامه این نشست گفت: بدون همراهی و همکاری همه دستگاه‌ها مختلف انجام بهینه امور و فعالیت‌ها میسر نیست. دستگاه‌ها اجرایی می تواند در کنار هم با هم همکاری و تعامل و هم‌افزایی کنند تا اهداف قانون و ساختار پیش بینی شده محقق شود و هم در امور تسریع و تسهیل شود.

مظفر جمالی نژاد افزود: در زمینه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی باید برای رفع مشکلات کشور و استان تلاش کرد که مبتنی بر نیاز جامعه عمل شود و کار جهاد دانشگاهی در این زمینه مهم و ارزشمند است و این نهاد دنبال انجام چنین کارهایی است.

وی اظهار کرد: گام‌ها و فعالیت‌های جهاد دانشگاهی در راستای تولید غذای سالم و اورگانیک با اجرای طرح تولیدی فناورانه آفت کش‌ها و آنتی بیوتیک‌های گیاه پایه گچساران کمک شایانی می تواند به سلامت مردم کشور و استان کند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در زمینه آموزش‌های کوتاه مدت کاربردی و مهارتی در سطح جامعه مشکلاتی وجود دارد که جهاد دانشگاهی با توجه به اینکه یک نهاد انقلابی معتبر و برند است، می تواند در جهت مهارت آموزی و آموزش‌های کاربردی با کیفیت و حتی ضمن خدمت کارکنان دولت گام‌های مثبت و ارزشمندی بردارد.

وی تصریح کرد: به دستگاه‌های مختلف اجرایی و دولتی توصیه می کنیم که در رابطه با آموزش‌های تخصصی و ضمن خدمت کارکنان خود از توان و ظرفیت جهاد دانشگاهی استان استفاده کنند.

جمالی نژاد ادامه داد: جهاد دانشگاهی با توجه به ظرفیت‌های که دارد می تواند در زمینه آموزش آشنایی با قوانین اداری، مالی و...، سازمان‌ها، ادارات و دستگاه‌های مختلف اجرایی کمک کند.

مدیرکل دیوان محاسبات استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش نظارتی این دستگاه عنوان کرد: دیوان محاسبات در مجموع در تقابل با دستگاه‌های اجرایی نیست و داشتن چنین نگاهی به این نهاد نظارتی اشتباه است.

جمالی نژاد با اشاره به یکی از اهداف و سیاست‌های دیوان محاسبات کشور حل مشکلات و گره گشایی از مشکلات و همراهی با دستگاه‌ها برای رسیدن به هدف و حل مشکلات مردم تصریح کرد: دیوان محاسبات به سمت اثربخشی کار، رفته است و اینکه اعتبارات چقدر اثر دارد و بر کیفیت خدمات و حل مشکلات، امنیت غذایی و... چه تاثیری دارند.

وی اظهار کرد: همراه، همکار و کمک کار جهاد دانشگاهی استان کهگیلویه و بویراحمد هستیم.