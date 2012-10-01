18 نفر از مددجویان زندان بوئین زهرا مشمول عفو و بخشودگی شدند

ابوالفضل حسینی مراد آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با انجام کارشناسی های لازم درباره پرونده هایی که راجع به آنها درخواست عفو مطرح شد، با درخواست 18 نفر از مددجویان زندان این شهرستان موافقت شد.

وی، با اشاره به آزادی تعدادی از این زندانیان یادآورشد: زندانیان مشمول عفو از محکومان مالی و جرایم غیر عمدی بوده اند.

مراد آبادی بیان کرد: این بخشنامه مشمول مددجویانی است که شاکی خصوصی نداشته و حکم محکومیت آنان نیز قطعی باشد.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای بخشنامه عفو، مجازات بسیاری از محکومین نیز کاهش یافته است.

رئیس زندان بوئین زهرا عنوان کرد: سازمان زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی کشور برای تسریع در فرآیند آزادی محکومینی که شامل عفو شده‌اند، تمهیداتی فراهم کرده که با تایید مراجع قضایی، مددجویان بلافاصله از زندان آزاد می ‌شوند.

