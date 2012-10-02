شاخصهای بهداشتی مشهد متاثر از 210 هزار مهاجر غیرایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، ساکنان مشهد سالیان دراز است که به عنوان یک شهر مهاجر پذیر امکانات تحصیلی، بهداشتی، فرصت های شغلی و خدمات شهری خود را با مهاجرین غیر بومی تقسیم می کنند.

تقسیم این امکانات باعث می شود تا ساکنان این شهر بویژه نواحی که بیشتر از دیگر مناطق پذیرای خیل مهاجرین غیر ایرانی هستند همواره با عوارض این حضور دست به گریبان باشند، حضوری که مانع دسترسی مناسب آنها به نیازهای اولیه بهداشتی و خدماتی در منطقه محل زندگیشان است.

شش ماه آینده وضعیت حاشیه شهر را بهبود می دهیم

معاون بهداشتی خراسان رضوی در رابطه با حضور مهاجرین افغانی در مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد:210 هزار مهاجر در مشهد داریم که 200 هزار از آنان افغان و 10 هزار نفر ترک وعراقی هستند.

رضا سعیدی درباره پیگیری وضعیت مراکز بهداشتی حاشیه شهر اظهار داشت: برخلاف بیست سال گذشته طی یک سال اخیرتلاش زیادی شد تا به مقامات ارشد این مطلب را برسانیم که وضعیت بهداشتی مراکز حاشیه شهر مناسب نیست.

وی افزود: ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد همراهی کردند و 100 میلیارد ریال به طور ویژه برای ارتقا سطح خدمات عمرانی در حاشیه شهر مشهد اختصاص دادند.

معاون بهداشتی خراسان رضوی بیان کرد: این اعتبارات ابلاغ شده است، امیدواریم مشکلی در جذب اعتبار بوجود نیاید و در شش ماه آینده با تخصیص اعتبار وضعیت حاشیه شهر بهبود یابد.

تحول مراکز بهداشتی مشروط به گرفتن اعتبار

وی در خصوص کمبود نیرو در مراکز بهداشتی حاشیه شهر تصریح کرد: 330 نفر نیروی انسانی برای توانمند سازی وارتقا خدمات مصوب شده است و فرا خوان داده شده واز وزارت بهداشت درخواست شد تا نیرو ها جذب شوند.

سعیدی تاکید کرد: مشروط به دادن نیرو واعتبارات تحولی در مراکز بهداشتی حاشیه شهرها خواهیم داشت و این امر سبب ارتقا کیفیت مراکز بهداشتی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در بحث بهبود نظام سلامت نباید فقط دانشگاه علوم پزشکی دیده شود بلکه در سلامتی جامعه کلیه سازمانها مسئول هستند و همه متولی نظام سلامتیم.

سه میلیون دوز واکسن به مهاجران تزریق شد

سعیدی تاکید کرد: سه میلیون دوز واکسن برای مهاجران به صورت رایگان داده شده است و این افراد بار کاری ما را افزایش داده اند.

وی با اشاره به پایگاههای اجاره ای بهداشت گفت:حدود 1500 واحد تحت پوشش معاونت بهداشت استان است که شامل هزار خانه بهداشت، 250 مرکز بهداشتی شهری وروستایی و 250 پایگاه بهداشتی است.

وی افزود: ازحدود 120 پایگاه بهداشتی در حاشیه شهر 70 درصد استیجاری است و بخشی از بودجه صرف سامان دهی به این بخش خواهد شد.

معاون بهداشتی خراسان رضوی تصریح کرد: پیش بینی می شود برای بازسازی و احداث ساختمانها 36 میلیارد تومان هزینه لازم باشد.

قول اعتبار برای طرح توانمند سازی حاشیه شهر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای رسیدگی به وضعیت بهداشت حاشیه شهر مشهد اعتباری 10میلیاردی تعلق گرفته است که علاوه بر اعتبارات مازاد خواهد بود.

محمود شبستری با اشاره به طرح توانمند سازی مناطق حاشیه شهر مشهد تاکید کرد: در خصوص کمبود نیروی مراکز بهداشتی نیز به زودی کارهایی انجام خواهد شد.

شهرک طرق آیینه ای برای حضور مهاجران

34 هزار نفر جمعیت ساکن منطقه طرق که بخشی از آنان را اتباع افغانی تشکیل می دهند از حقوق اولیه بهداشتی برخوردار نیستند، به نظر می رسد به دلیل عدم رعایت بهداشت اتباع افغانی و کمبود نیروی بهداشتی، رسیدگی به مرکز بهداشت این منطقه برای اهالی اصیل شهرک طرق باید در اولویت قرار بگیرد.

شهرک طرق که منطقه پنج شهرداری مشهد محسوب می شود یکی ازمحدوده های حاشیه شهر مشهد است که نزدیک بیست سال از رسیدگی به مرکز بهداشت آن غفلت شده است، این مرکز حتی اولیه ترین استانداردها را در بهداشت ندارد.

در حالی که جمعیت زیادی از طبقه محروم و قشر کارگر شهری در مناطق حاشیه شهر ساکنند این مناطق از کمترین امکانات بهداشتی که از اساسی ترین نیاز بشر است محرومند.

کمبود امکانات در مرکز بهداشت طرق

مسئول شورای محله طرق با اشاره به اینکه بزرگترین معضل این منطقه کمبود امکانات و رها کردن فضای بهداشتی مرکز بهداشت طرق است در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: منطقه طرق با 34 هزار جمعیت تنها دارای یک مرکز بهداشتی است که در آن یک پزشک طرح خدمت می کند و هر دو سال پزشک دیگری می آید و این از دلایل ضعف این مرکز است.

علی حسینی یادآور شد: درست است که این مرکز بهداشتی قدمت بالایی دارد اما در همین منطقه مدرسه ای با 40 سال قدمت وجود دارد که به دلیل وجود مدیریت مستمر و واحد در آن بهترین فضا را دارد.

ترازویی شکسته برای نوزادان شهرک طرق

حسینی بیان کرد: وسایل کنترل بهداشت شکسته و خراب است، به عنوان مثال ترازوی وزن نوزادان در اتاق کنترل شکسته است.

وی تاکید کرد: آزمایشگاه مستقر در این مرکز محیط سالمی ندارد، از کمترین امکانات تهویه و سرمایش و گرمایش برخوردار است.

حسینی تصریح کرد: به مسئولین مراجعه کرده ایم اما جواب آنان عدم اعتبار کافی برای مناطق حاشیه شهر است و این کمبود بودجه مانع رسیدن 33 هزار جمعیت این منطقه به حقوق اولیه خود یعنی بهداشت است.

وی افزود: تنها پزشک دولتی طرق در این مرکز است که تا ساعت یک بیماران را ویزیت می کند و بعد مسافت 20 کیلومتر تا شهر هزینه رفت وآمد حداقل 15 هزار تومان را برای بیمار حاشیه نشین شهرک طرق در بردارد.

وی افزود: چرا نباید درمانگاهی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی برای قشر کارگر در اطراف شهر تاسیس شود و چرا با وجود مراکز زیاد و مجهز، تمرکز امکانات بهداشتی در مرکز شهر است.

لزوم رسیدگی به وضعیت بهداشتی مهاجرین افغانی

مسئول شورای محله طرق گفت: حضور مهاجرین افغانی در این منطقه نیز که عملا در محیط های آلوده زندگی می کنند و همسو بودن آنان با مردم منطقه که از یک وسایل استفاده می کنند خطر ابتلا به امراض پوستی را برای نوزادان دارد.

وی یاد آور شد: در اطراف شهرک طرق که جزئی از شهرداری ناحیه 7 مشهد است چند روستا وجود دارد که از فضاهای خوب بهداشتی بر خوردارند.

قطع سه روزه برق در مرکز بهداشتی

حسینی بیان کرد: یک پایگاه بهداشتی نیز در این منطقه در خانه اجاره ای مستقر است که مدتی پیش به علت نپرداختن قبض برق توسط صاحب خانه برق آن 3روز قطع بود که تصور کنید بر سر واکسن های موجود در یخچال این پایگاه چه می تواند آمده باشد.

وی تاکید کرد: مرکز بهداشت طرق دارای فضای فرسوده و قدیمی است و ساختمان از لحاظ بهداشتی امکانات اولیه بهداشت را ندارد.

مشکلی به نام "مجوز تاسیس درمانگاه شبانه روزی "

مسئول شورای محله طرق تصریح کرد: بهداشت مرکز طرق زمینی به مساحت سه هزار متر مربع را دراختیار دارد که عملا بی استفاده مانده است.

وی افزود: قیمت این ملک که از طرف مردم به مرکز تعلق گرفته 500 میلیون تومان است و سرمایه خوبی برای تاسیس درمانگاهی شبانه روزی است.

حسینی گفت: تاسیس درمانگاه شبانه روزی نیازی صد درصدی برای شهروندان در این منطقه است که مسئولان محلی برای گرفتن مجوز آن مشکل دارند.

کمبود کارکنان مرکز بهداشت وصف های طولانی انتظار

مسئول فرهنگی شهرداری منطقه پنج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرداری منطقه پنج طی بازدیدی از مرکز بهداشت طرق برای بهبود فضای سبز این مرکز با ساختمانی مواجه شد که استانداردهای اولیه بهداشت را ندارد.

صغری علی پور تاکید کرد: به نظر می رسد طی بیست سال گذشته هیچ گونه تعمیری در این محل انجام نشده و ما با بازدید ازاین مرکز متوجه نامناسب بودن فضای این مرکز شدیم.

مسئول فرهنگی شهرداری منطقه پنج تصریح کرد: با پیگیری های لازم قرار شد شهرداری بهبود وضعیت فضای سبز این مرکز را به عهده بگیرد.

عزت صفورا از اهالی شهرک طرق که برای تزریق واکسن فرزند یک ساله اش به مرکز آمده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: برای تزریق واکسن یک ساعت بیشتر در نوبت بودم، برای هر اتاق یک نفرپرسنل وجود دارد در حالی که بیشتر از50 نفر روزانه مراجعه کننده دارند.

وی با گلایه از وضعیت نامناسب بهداشتی این مرکز بهداشت گفت: رطوبت سقف، دیوارها وکف موزاییکی این مرکز در اندازه و شان یک مکان بهداشتی نیست.

تجهیزات مرکز فرسوده است

وی با اشاره به اینکه در زمان بارداری تحت پوشش این مرکز بوده است یادآور شد: تجهیزات این مرکز قدیمی است و دستگاهی که صدای قلب جنین را می شنوند از سی سال پیش است و خش خش می کند.

صفورا بیان کرد: فضای داخلی اتاق ها نامناسب و تجهیزات شان فرسوده است، به عنوان مثال اتاق دندانپزشکی این مرکز کاشی نیست.

مسئول آزمایشگاه این مرکز بهداشتی در خصوص وضعیت مرکز بهداشت طرق اظهار کرد: ساختمان این مرکز متعلق به قبل از انقلاب بوده است که تا کنون باز سازی نشده است.

محمد عبدی افزود: سکوهای این آزمایشگاه استاندارد نیست و پیگیر هستیم تا با گرفتن امکانات تخصصی کمی از مشکلات را رفع کنیم.

مسئول آزمایشگاه تاکید کرد: حداقل این است که کف این آزمایشگاه سرامیک شود و توری های پاره تعمیر و مرکز رنگ آمیزی شود.

گفتنی است با وجود واکسیناسیون 500 نوزاد ماهانه در مرکز بهداشت طرق وهمسو بودن مردم این منطقه با اتباع افغانی ضرورت افزایش پرسنل و رسیدگی سریعتر به فضا و تجهیزات این مرکز وجود دارد.

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گزارش: زهره رنگ آمیز طوسی