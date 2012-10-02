وقوع چند حادثه گودبرداری در یک روز/ آتش سوزی در ساختمان متروکه

به گزارش خبرگزاری مهر،با تماس تعدادی از ساکنین با سامانه 125 و درخواست کمک از آتش نشانان برای پیشگیری از حوادث ساختمانی، ستاد فرماندهی این سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 31 را ساعت 11:30 دقیقه صبح امروز روانه محل حادثه در خیابان دماوند، پشت پمپ بنزین قاسم آباد، خیابان یونس خانی راهی کرد.

بنا به اظهار رئیس ایستگاه 31 آتش نشانی، کارگران پس از تخریب یک ساختمان قدیمی قصد داشتند این مکان را برای احداث بنای جدید گودبرداری کنند که ناگهان حادثه آوار رخ داد.

حمیدرضا توسکی افزود: رعایت نکردن نکات ایمنی و نیز عدم شمع بندی مناسب باعث شد که ناگهان دیوارهای ساختمان مجاور ریزش کند.

وی ادامه داد: در جریان این حادثه یکی از کارگران جوان بر اثر ماندن در زیر آوار دیوار دچار مصدومیت شد که توسط عوامل اورژانس تحت درمان قرار گرفت.

توسکی خاطرنشان کرد: آتش نشانان ابتدا با ایجاد حریم ایمنی و تخلیه ساختمان مجاور از ساکنان آن، اقدام به ایمن سازی کرده و کارگر جوان را تحویل عوامل اورژانس دادند.

رئیس ایستگاه 31 هم چنین تصریح کرد: نیروهای آتش نشانی پس از دادن تذکرات ایمنی و اطمینان از عدم وجود خطر، به ایستگاه خود بازگشتند.

گودبرداری غیر اصولی کارگری را زیر خاک مدفون کرد

رعایت نکردن اصول ایمنی درهنگام تخریب ساختمان قدیمی باعث آوار شد اما این حادثه تلفات و خسارت جانی نداشت.وقوع این حادثه در ساعت 10:25 دقیقه صبح امروز به سامانه 125 اطلاع داده شد که بلافاصله نیروهای ایستگاه 73 و گروه امداد ونجات 13 به محل حادثه واقع در خیابان شریعتی، خیابان شکرآبی اعزام شدند.

منصور زارعی افسرآماده منطقه یک سازمان آتش نشانی تهران که در محل حادثه حاضر شده و بر عملیات نیروهایش نظارت داشت دراین موردگفت: به منظور احداث بنای جدید، کارگران مشغول تخریب یک ساختمان دو طبقه قدیمی بودند که به یکباره دیوار های این مکان درهم فروریخت و یک کارگر جوان مدفون شد.

زارعی رعایت نکردن اصول ایمنی در هنگام تخریب را علت بروز این حادثه ذکر کرد و افزود: درجریان این اتفاق، سقف طبقه دوم ریزش کرد و کارگر 25 ساله ای را در زیرخروارها آجر، سنگ وتیرآهن بدام انداخت.

این افسر آتش نشانی خاطر نشان کرد: آتش نشانان بلافاصله با رعایت نکات ایمنی پس از ایمن سازی محل، مردمصدوم را از زیر آوار خارج و برای انتقال وی به بیماستان تحویل عوامل اورژانس دادند.

آتش سوزی گسترده در ساختمان متروکه

آتش سوزی گسترده ساختمانی در خیابان شریعتی پنج ایستگاه آتش نشانی را به محل حادثه کشاند.در این حادثه به هیچ کس صدمه جانی نرسید ولی آسیب جدی به این ساختمان وارد شد.

به دنبال تماس های شهروندان در ساعت 22:50 با سامانه 125 آتش نشانی و درخواست کمک از آتش نشانان بیدرنگ نیروهای عملیاتی ایستگاه های 89، 11، 53، 73 و 31 و هم چنین تانکر آب ایستگاه 17 به سوی محل حادثه واقع در خیابان شریعتی، مقابل دولت، کوچه سیروس اعزام شدند.

علی امینی معاون عملیات منطقه 3 که در محل حضور داشت دراین مورد اظهار داشت: با رسیدن به محل مشاهده شد ساختمان متروکه دو طبقه ای که هر طبقه آن حدود 500 مترمربع وسعت داشت طعمه آتش سوزی شده و دود و آتش زیادی از سقف شیروانی آن به هوا بلند می شود.

وی اضافه کرد: آتش نشانان بلافاصله به چند گروه تقسیم شده و بعد از بستن دستگاه های تنفسی به کانون آتش نزدیک شده و بوسیله چند رشته لوله آبرسانی به مبارزه با شعله های سرکش آتش پرداختند.

امینی خاطر نشان کرد: نیروهای آتش نشانی پس از تلاش بسیارموفق شدند این آتش سوزی را خاموش کرده و از سرایت آن به اطراف جلوگیری کنند.

معاون عملیات منطقه 3 آتش نشانی با اشاره به این که این حادثه آسیب جانی نداشت، در خصوص علت وقوع آن گفت: با خاموش شدن آتش سوزی کارشناسان آتش نشانی این منطقه کار خود را در میان بقایای آتش شروع کردند تا بیابند که دلیل بروز آن چه بوده است.

مرگ دو نفر در حوادث تهران

از هفت صبح دیروز تا هفت صبح امروز 58 آتش سوزی و 92 حادثه گوناگون دیگر در مناطق مختلف کلانشهر تهران رخ داد که در جریان آن 2 نفر جان خود را از دست دادند و 4 نفر دیگر آسیب دیدند.

10 واحد مسکونی و 2 دستگاه وسیله نقلیه از جمله موارد آتش سوزی در این مدت بود که با حضور بموقع آتش نشانان همه آنها مهار و کاملاً خاموش شد.

آتش نشانان همچنین عملیات امداد و نجات را در حوادث گوناگون از جمله 11 حادثه گرفتار شدن افراد در اماکن مختلف، 10 حادثه آسانسور، 6 حادثه نشت گاز، 6 حادثه رانندگی و 3 مورد گیر کردن حلقه انگشتری در انگشت دست انجام دادند.

کارشناسان آتش نشانی بیشترین علل بروز این آتش سوزی ها و حوادث را سهل انگاری، بی احتیاطی هم چنین رعایت نکردن موازین ایمنی از سوی برخی از شهروندان ذکر کرد.