گودبرداری غیر اصولی در خیابان بهار کرمانشاه و ریزش آوار با یک مصدوم

آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر گودبرداری غیر اصولی و ناایمن، بخشی از یک ساختمان سه طبقه مسکونی در خیابان بهار کرمانشاه فرو ریخت و متأسفانه این حادثه به مصدومیت یک شهروند انجامید.
وی افزود: این حادثه ساعت ۲۳ جمعه، چهارم مهرماه، به ستاد فرماندهی عملیات سازمان آتشنشانی گزارش شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه شماره ۴ و نجات مرکزی به محل اعزام شدند.
قادری تصریح کرد: گودبرداری غیر اصولی در زمینی به مساحت حدود ۳۰۰ متر مربع انجام شده بود که همین موضوع باعث سست شدن بنا و در نهایت ریزش ساختمان سه طبقه در ضلع غربی آن شد.
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ادامه داد: در پی این حادثه، یک مرد مسن در زیر آوار گرفتار شد که با تلاش سریع و بهموقع نیروهای عملیاتی آتشنشانی از زیر آوار خارج شد و بلافاصله به مراکز درمانی انتقال یافت.
وی در پایان با هشدار نسبت به خطرات گودبرداریهای غیر اصولی و رعایت نکردن استانداردهای ایمنی در پروژههای ساختمانی، خاطرنشان کرد: آتشنشانی همواره بر رعایت اصول ایمنی در ساختوساز تأکید دارد و شهروندان و مالکان پروژهها باید با جدیت این مسائل را رعایت کنند تا شاهد بروز حوادث مشابه نباشیم.
