علی مطهری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در ارزیابی خود از اظهارات رئیس جمهور در نشست خبری روز سه شنبه گذشته و توضیحات وی درباره وضعیت بازار ارز اظهار داشت: رئیس جمهور درباره نابسامانی بازار ارز که اواخر سال 90 آغاز شد و تا امروز ادامه دارد، به عنوان تصمیم گیر اصلی در این موضوع، هیچ مسئولیتی را برعهده نگرفت و همه مسئولیت را متوجه فشارهای خارجی و اخلال گران داخلی کرد در حالی که این درست نیست.

وی ادامه داد: محال است که در اینجا دولت که ابزارهای مختلفی در اختیار دارد هیچ قصور یا تقصیری نداشته باشد. بهتر بود آقای رئیس جمهور یک عذرخواهی می کرد و می گفت البته فشارهای خارجی و داخلی هم موثر بوده است.

نماینده تهران تصریح کرد: متاسفانه در کشور ما فرهنگ عذرخواهی وجود ندارد و مخصوصا در این دولت دائم می گویند ما مدیرترین و پاک ترین و بهترین هستیم و همه اشکالات در خارج از دولت است.

وی ادامه داد: البته همه ما وظیفه داریم به درخواست رئیس جمهور مبنی بر کمک به دولت در حل مسئله ارز، عمل کنیم تا به امید خدا راه اندازی مرکز مبادلات ارزی به تدریج قیمت ارز را کاهش دهد و ثبات ایجاد کند و فعالان اقتصادی بتوانند برای کار خود برنامه ریزی کنند.

مطهری گفت: الان زمان همکاری و همدلی و کمک به دولت است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اظهارات رئیس جمهور پیرامون مذاکره با آمریکا نیز گفت: درباره مسئله برقراری رابطه با آمریکا آقای احمدی نژاد گفت که درخواستی در کار نبوده است، اما اخباری که از نیویورک ارسال می شد نشان می داد که مسئله فراتر از درخواست بوده که با عزت ملت ایران سازگار نیست خصوصا که درخواست رابطه در شرایط امروز به این معنی است که تحریم های اقتصادی موثر افتاده است.

وی افزود: اشکالی ندارد که نظر رئیس جمهور برقراری رابطه با آمریکا باشد، ولی اگر اینطور است چرا این موضوع را دو سه سال پیش مطرح نکردید و در اوج تحریم ها و نزدیک انتخابات ریاست جمهوری مطرح می کنید؟ حتی من این مطلب را که برخی می گویند رئیس جمهور حق ندارد در این موضوع صحبت کند، قبول ندارم بلکه او و هر کس دیگری می تواند نظر خود را بیان کند و البته تصمیم نهایی با تایید رهبری اتخاذ می‌شود.

مطهری در خصوص پاسخ رئیس جمهور به سوالی درباره انتقاد رهبری به وضعیت فرهنگی کشور نیز گفت: آقای رئیس جمهور در این باره مغالطه کرد و گفت "ما هم همین انتقادات را داریم و همه نهادهای فرهنگی باید پاسخگو باشند"، در حالی که امکانات و اختیارات سایر نهادهای فرهنگی با دولت قابل قیاس نیست. بعلاوه قدرت اجرایی در دست دولت است و سایر نهادها قدرت اجرایی ندارند و صرفا قدرت تبلیغی دارند درحالی که بیشتر انتقادات فرهنگی به حوزه اجرا برمی گردد.

نماینده تهران و عضو ناظر مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات در خصوص اظهارات رئیس جمهور درباره روزنامه شرق گفت: درباره روزنامه شرق آقای رئیس جمهور موضع درستی گرفت. موضع من هم در هیئت نظارت بر مطبوعات همین بود که این روزنامه تذکر بگیرد و به دادگاه ارجاع شود تا در آنجا با حضور هیئت منصفه و پس از شنیدن دفاعیات مدیر روزنامه قضاوت شود، ولی اکثر اعضا و خصوصا وزیر قائل به توقیف روزنامه بودند.

مطهری در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: آقای رئیس جمهور در مصاحبه روز سه شنبه خود جمله ای گفت مبنی بر اینکه ایران هم مانند سوریه و غیره نیازمند اصلاحات سیاسی است. در واقع ایشان بعد از هفت سال، الان به حرف اصلاح طلبان رسیده است.

وی گفت: آقای رئیس جمهور در مصاحبه خود به نهادهای مختلف حمله کرد، من فکر می کنم این اتفاق به خاطر مسئله آقای جوانفکر و دیگر اطرافیان آقای احمدی نژاد است. رئیس جمهور می خواست هشدار بدهد که اگر جوانفکر آزاد نشود و مثلا درباره آقای رحیمی هم به همین صورت عمل شود من مقاومت می کنم. ولی این کار ایشان اشتباه است. من هم قبول دارم که حکم آقای جوانفکر سختگیرانه بود. اما ایشان به عنوان رئیس جمهور باید بگوید حکم او را قبول ندارم و مثلا جنبه سیاسی دارد، اما چون قانون است می پذیرم، نه اینکه بخواهد تهدید کند، حتی تهدید به استعفا.

مطهری خاطر نشان کرد: آقای احمدی نژاد توجه لازم را به جایگاه خود یعنی ریاست جمهوری و همچنین آثار و لوازم صحبت ها و رفتار خود در این جایگاه ندارد. همچنین سعه صدر لازم را برای این مقام ندارد و به همین جهت مکنونات قلبی خود درباره یک فرد یا نهاد و یا سازمان را فورا بروز می دهد بدون اینکه توجه داشته باشد شخص دوم مملکت است و این سخن او چه آثار و تبعاتی دارد.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: یک نگاه کلی غلط هم آقای احمدی نژاد دارد و بارها با اشاره و تصریح بیان کرده است و آن این است که فکر می کند رئیس جمهور که رای مستقیم مردم را دارد حق دارد نظرات شخصی خود را در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست خارجی اعمال کند. در حالی که مردم به رئیس جمهور رای می دهند تا مجری سیاست های کلی نظام و قوانین مصوب مجلس باشد، نه مجری نظرات خودش. تحقیر مجلس هم که در کلمات ایشان زیاد دیده می‌شود، ناشی از همین تفکر است.

مطهری درباره درخواست رئیس جمهور برای بازدید از زندان اوین گفت: این، حق رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی است که حتی به صورت سرزده از زندانها بازدید کند. من توصیه می کنم اگر ایشان به زندان اوین می روند، به دیدن آقای جوانفکر اکتفا نکنند و حال و وضعیت بازداشت شدگان دیگر را نیز جویا شوند.