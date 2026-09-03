حملات پرشمار نیروهای مسلح یمن به مواضع مزدوران سعودی در المخا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های عربی، نیروهای مسلح یمن در ادامه اجرای معادلات خود علیه عربستان تحت عنوان «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید»، بامداد امروز حملات جدیدی به مواضع مزدوران عربستان انجام دادند.

منابع وابسته به دولت مزدور در عدن، بامداد امروز پنجشنبه اعلام کردند که چندین حمله موشکی توسط جنبش انصارالله به مواضع نیروهای وابسته به عربستان انجام شده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای مسلح یمن با دست کم ۱۴ موشک بالستیک از منطقه «جبل بعدان» در استان إب به سمت بندر المخا واقع در استان تعز حمله کردند.

برخی منابع هم گزارش دادند که این حمله با ۵ موشک بالستیک انجام شده است.البته منابع رسمی جنبش انصارالله یمن هنوز واکنشی به این خبر نداشته و بیانیه‌ای در مورد آن صادر نکرده‌اند.

با گذشت بیش از یک ماه از اجرای معادلات یمن علیه عربستان تحت عنوان «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید»، عملیات‌های یمن ضد سعودی‌ها، چه در دریا و چه تاسیسات عربستان و نیز مناطق استقرار مزدوران و تجهیزات آن در یمن همچنان ادامه دارد و طی هفته‌های گذشته در جریان انهدام چندین مکان راهبردی متعلق به مزدوران سعودی، تعداد زیادی از آنها به هلاکت رسیده و تجهیزات وابسته به عربستان نیز نابود شد.