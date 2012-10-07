تیم علم و دانش در لیگ فوتسال جوانان قم قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، با تدبیر کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان قم برگزاری مسابقات لیگ های فوتسال در قم و مهمتر از آن ایجاد نظم و انضباطی بسیار خوب در برگزاری رقابت‌های لیگ‌های این رشته در سطح استان قم، زمینه شکوفایی استعدادهای فوتسالیست‌های قمی را به وجود آورد تا جایی که برای نخستین بار لیگ رده سنی نوجوانان نیز برگزار شد.



علم و دانش تنها تیم بدون باخت فوتسال جوانان باشگاه های قم



با هدف شناسایی استعدادهای فوتسال قم از طریق راه اندازی مسابقات لیگ دسته اول بزرگسالان فوتسال باشگاه های استان قم نخستین دوره لیگ رده سنی جوانان با برگزاری دیدارهای آن به صورت رفت و برگشت با قهرمانی تیم علم و دانش پایان یافت.



این در حالی است که نخستین دوره مسابقات لیگ رده سنی جوانان باشگاه های استان قم از شانزدهم شهریور ماه سال جاری به مدت یک ماه با حضور هفت تیم آرش، امید، المپیاد، علم و دانش، میعاد، فراز و بسیج در سالن 2 هزار نفری شهید حیدریان برگزار شد.



در این مسابقات که شامگاه شنبه با برگزاری بازی های هفته پایانی رسما پایان پذیرفت، سرانجام تیم فوتسال جوانان علم و دانش توانست از شش بازی با کسب 16 امتیازعنوان قهرمانی نخستین دوره مسابقات لیگ فوتسال جوانان استان را به دست بیاورد.



قهرمانی علم و دانش در رده جوانان و آرش در رده نوجوانان فوتسال باشگاهی قم



علم و دانش در حالی قهرمانی فوتسال لیگ باشگاه های رده سنی جوانان قم شد که پیش از این تیم آرش نیز قهرمان رده سنی نوجوانان شده بود و برگزاری منظم رقابت‌های لیگ در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و امید و همچنین اعزام به مسابقات لیگ های کشور، از جمله کارهای بسیار خوب انجام شده در کمیته فوتسال هیئت فوتبال قم به شمار می روند.



امسال نیز با وجود اینکه فعالیت‌های کمیته فوتسال هیئت فوتبال استان قم در حوزه قهرمانی این رشته ورزشی جذاب و پر مخاطب با راه اندازی لیگ های رده های سنی پایه توسعه یافته است، این کمیته به ریاست سیدرضا برقعی با راه اندازی لیگ توانسته است، مسیر رشد و پیشرفت فوتبال قم را ادامه بدهد.



یکی از اقدامات مثبت این هیئت برنامه ریزی مناسب برای برگزاری رقابت‌های لیگ‌های فوتسال باشگاهی در سطح استان قم است که بعد از ماه مبارک رمضان در رده های سنی امید و نوجوانان آغاز شد و بعد از آن مسابقات لیگ استانی در رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار شد و تیم های برتر خود را شناخت.

