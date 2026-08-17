همدان قهرمان نخستین المپیاد کشوری «ایران قهرمان» در فوتسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر صباغیان، عصر دوشنبه در آیین اختتامیه مسابقات نخستین المپیاد کشوری «ایران قهرمان» در فوتسال پسران به میزبانی سمنان، اظهار کرد: این رقابتها از ۲۳ مردادماه آغاز شد و طی چهار روز با حضور ۴۰۰ ورزشکار از سراسر کشور ادامه یافت.
وی با تبریک به قهرمانان و تیمهای شرکتکننده ادامه داد: در پایان این رقابتها، تیم استان همدان با پشت سر گذاشتن رقبا عنوان قهرمانی را به دست آورد و تیمهای کردستان و آذربایجان شرقی نیز به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم قرار گرفتند.
قائممقام کمیته امداد با قدردانی از میزبانی استان سمنان، زیرساختهای ورزشی این استان را ظرفیتی مهم برای برگزاری رویدادهای ورزشی دانست و یادآور شد: از تلاشهای برگزار کنندگان این مسابقات شایان تقدیر است.
صباغیان با تأکید بر اینکه هدف از برگزاری المپیاد «ایران قهرمان» تنها رقابت ورزشی نیست، تاکید کرد: این رویداد گامی مؤثر برای شناسایی و شکوفایی استعدادهای نوجوانان تحت حمایت کمیته امداد و تقویت عزتنفس آنان به شمار میرود.
وی ادامه داد: افزایش نشاط اجتماعی، ایجاد روحیه رقابت سالم و فراهم کردن زمینه ارتباط استعدادهای ورزشی با مجموعههای حرفهای کشور از دیگر اهداف برگزاری این المپیاد است تا نوجوانان مستعد بتوانند مسیر پیشرفت خود را در سطوح حرفهای دنبال کنند.
قائممقام کمیته امداد امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: المپیاد «ایران قهرمان» در قالب برنامهای گسترده برای حدود ۱۰ هزار نفر از افراد تحت حمایت این نهاد در رشتههای مختلف از جمله تئاتر، فوتسال، والیبال و سایر رشتهها پیشبینی شده است.
به گزارش مهر، تیم خوزستان نیز به عنوان تیم اخلاق این دوره از مسابقات معرفی و کاپ اخلاق را دریافت کرد.
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