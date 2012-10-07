آغاز برداشت پسته در بافت/ کاهش 30 درصدی محصول

عباس نخعی در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان بزرگترین تولید کننده پسته در جهان است و 70 درصد از این محصول در استان کرمان تولید می شود.

مدیرجهادکشاورزی بافت افزود: کاشت این محصول در بافت و ارزوئیه طی سالهای اخیر آغاز شده است و امکان توسعه این محصول در شهرستان وجود دارد.

وی تصریح کرد: در شهرستان 700 هکتار باغ پسته وجود دارد و هر سال رو به توسعه است که از این تعداد 300 هکتار بارور و بقیه نیز نهال هستند و پیش بینی می شود در آینده بافت به یکی از مراکز اصلی تولید این محصول تبدیل شود.

وی افزود: آغاز برداشت پسته امروز کلید خورد و تا نیمه های آبان ماه ادامه خواهد یافت و به کشاورزان توصیه می شود نکات بهداشتی را برای جلوگیری از بروز آفلاتوکسین رعایت کنند.

وی ادامه داد: به دلیل شرایط آب و هوایی و سرمازدگی میزان محصول سال جاری در مقایسه با سال قبل 30 درصد کاهش یافته است و 24 تن محصول برداشت می شود.