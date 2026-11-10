به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتسال زنان ایران در ادامه برنامه‌های خود در تورنمنت چین امروز برابر تیم ملی فوتسال این کشور قرار گرفت که نتیجه این دیدار ۲ بر یک به سود چین بود.

تک گل ایران را فاطمه رحمتی به ثمر رساند.

شاگردان شهرزاد مظفر در نخستین دیدار خود با نتیجه ۶ بر صفر هنگ‌کنگ را شکست دادند و در دومین مسابقه نیز با نتیجه سه بر یک از سد چین گذشتند. ملی‌پوشان ایران در سومین دیدار خود بار دیگر برابر هنگ‌کنگ به میدان رفتند و این تیم را با نتیجه ۹ بر یک شکست دادند.

تیم ملی ایران با هدف کسب تجربه بین‌المللی، ارزیابی سطح فنی بازیکنان و ادامه روند آماده‌سازی برای رقابت‌های پیش‌رو در این تورنمنت حضور پیدا کرده است.