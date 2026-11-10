به گزارش خبرنگار مهر، دانیال مرادی درباره اتفاقات دیدار تیم های فوتبال استقلال و استقلال خوزستان در هفته دوازدهم لیگ برتر و درگیری لفظی علیرضا ایلدرم، کمک‌داور این مسابقه با یاسر آسانی که به اخراج بازیکن استقلال منجر شد، توضیحاتی ارائه کرد.

مرادی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در فدراسیون فوتبال اظهار داشت: امروز روز بسیار شلوغی داشتیم و از صبح چندین جلسه برگزار کردیم. یکی از این جلسات با کمیته داوران و درباره طرح‌های توسعه‌ای و راهبردی داوری بود. همچنین علیرضا ایلدروم کمک‌داور بین‌المللی فوتبال کشورمان، امروز در فدراسیون حضور پیدا کرد و جلسه بسیار خوبی با او داشتیم.

وی افزود: در خصوص طرح‌های توسعه داوری، آکادمی جوان را راه‌اندازی کرده‌ایم و برنامه‌های توسعه‌ای برای داوران جوان و همچنین ترسیم افق ۱۰ ساله داوری کشور را در دستور کار داریم. امیدواریم این طرح‌ها در کمیته داوران به تصویب برسد و پس از ارائه به هیئت‌ رئیسه فدراسیون فوتبال، تأیید و برای اجرا ابلاغ شود. این برنامه‌ها می‌تواند اتفاقات بسیار خوبی برای آینده داوری کشور رقم بزند و در ادامه بیشتر درباره آن‌ها خواهیم شنید.

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال در ادامه درباره حواشی دیدار استقلال و استقلال خوزستان گفت: در خصوص اتفاقات این مسابقه، جلسه بسیار خوبی با سایر ارکان مربوطه داشتیم. بار دیگر تاکید می‌کنم اگر هرگونه مستندات و شواهدی در این زمینه وجود داشته باشد، مطابق با مقررات و آیین‌نامه‌های موجود حتماً با آن برخورد خواهد شد.

مرادی ادامه داد: اهالی فوتبال باید بدانند که کمیته و دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال همواره تمامی مسابقات را رصد می‌کنند. اخلاق‌مداری و رعایت قانون، هدف غایی فدراسیون فوتبال است و قطعا دپارتمان داوری نیز این اصول را رعایت خواهد کرد. مطمئن هستم در آینده اتفاقات بسیار خوبی را شاهد خواهیم بود و دیگر شاهد چنین بداخلاقی‌هایی در فوتبال نخواهیم بود.

رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال تأکید کرد: خواسته مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، این است که تمامی ارکان داوری کشور برای رعایت قانون و برخورد با تخلفات بسیج باشند. شک نکنید اگر تخلفی از سوی هر یک از اعضای ارکان داوری، چه در جایگاه داور و چه در هر مسئولیت دیگری، صورت بگیرد، مطابق آیین‌نامه با فرد خاطی برخورد خواهد شد و هیچ‌کس از این موضوع مستثنا نیست.