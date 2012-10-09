به گزارش خبرگزاری مهر، معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اعلام اینکه مشکلی در تامین روغن نباتی در شبکه وجود ندارد گفت: با هماهنگی انجام شده با کارخانجات روغن نباتی و انجمن شرکت های پخش استان، روغن نباتی با قیمت مصوب در شبکه توزیع منتخب عرضه می شود.

علی غفوری مقدم اظهارداشت: روغن نباتی با قیمت های مصوب در سطح شبکه توزیع از جمله فروشگاههای بزرگ، فروشگاه زنجیره ای رفاه، شرکت های تعاونی مصرف کارکنان دولت و کارگران استان، شرکت های تعاونی فرهنگیان و واحدهای صنفی منتخب توزیع می شود.

غفوری مقدم تصریح کرد: به منظور پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی در شبکه های توزیع ، مقرر شده است واحدهای تولیدی و واحدهای عمده فروشی و شرکت های پخش نسبت به صدور فاکتور فروش معتبر به خریداران اقدام کنند.

اجرای طرح میان مدت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در استان

دبیر کمیته تخصصی عفاف و حجاب سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از اجرای طرح میان مدت ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در استان به مدت 18 ماه خبر داد.

حمید دباغی اظهارداشت: این طرح در راستای مصوبه ستاد ویژه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب خراسان رضوی از 21 تیر ماه سال 91 همزمان با سالروز واقعه خونین مسجد گوهرشاد و روز ملی عفاف و حجاب آغاز شده و تا 21 دی ماه سال جاری تداوم خواهد داشت.

وی افزود: این سازمان در راستای ترویج این طرح معنوی و پیشبرد اهداف و حفظ شعائر اسلامی جلساتی با همه اتحادیه های فرهنگی برگزارکرده و در راستای وظایف محوله برنامه های اجرایی و اقدامات عملیاتی را نیز در دست اجرا دارد.

لازم به ذکر است در راستای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، گروه ارزیابی استانداری خراسان رضوی در روز چهارشنبه 19 مهرماه جاری از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بازدید به عمل خواهند آورد.