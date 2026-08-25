به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه رهبر انقلاب اسلامی، محورهای موضوعی جلسه هفت ساعته رئیسجمهور با رهبر معظم انقلاب، را به این شرح اعلام کرد:
۱. تأمین نیازهای معیشتی مردم
۲. شرایط موجود جنگ تحمیلی سوم و آینده پیشرو
۳. بررسی تحولات حوزه نظامی
۴. تأمین منابع و مدیریت مصارف «ریالی، ارزی و انرژی»
۵. تعامل اقتصادی با طرفهای خارجی
۶. وضعیت مسکن و اشتغال
۷. بررسی نحوه ایستادگی کشور در برابر دشمن
در این گزارش آمده است که مهمترین توصیه رهبر معظم انقلاب حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای در این دیدار «حفظ وحدت و انسجام داخلی و پرهیز از اختلافافکنی» بوده است.
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