به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه رهبر انقلاب اسلامی، محورهای موضوعی جلسه هفت ساعته رئیس‌جمهور با رهبر معظم انقلاب، را به این شرح اعلام کرد:

۱. تأمین نیازهای معیشتی مردم

۲. شرایط موجود جنگ تحمیلی سوم و آینده پیش‌رو

۳. بررسی تحولات حوزه نظامی

۴. تأمین منابع و مدیریت مصارف «ریالی، ارزی و انرژی»

۵. تعامل اقتصادی با طرف‌های خارجی

۶. وضعیت مسکن و اشتغال

۷. بررسی نحوه ایستادگی کشور در برابر دشمن

در این گزارش آمده است که مهم‌ترین توصیه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای در این دیدار «حفظ وحدت و انسجام داخلی و پرهیز از اختلاف‌افکنی» بوده است.