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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

در جلسه اخیر رئیس‌جمهور با رهبر معظم انقلاب چه گذشت؟

در جلسه اخیر رئیس‌جمهور با رهبر معظم انقلاب چه گذشت؟

رسانه رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت و همزمان با آغاز سومین سال ریاست‌جمهوری، محورهای مطرح شده در گفتگوی مسعود پزشکیان با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای را مرور کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه رهبر انقلاب اسلامی، محورهای موضوعی جلسه هفت ساعته رئیس‌جمهور با رهبر معظم انقلاب، را به این شرح اعلام کرد:

۱. تأمین نیازهای معیشتی مردم

۲. شرایط موجود جنگ تحمیلی سوم و آینده پیش‌رو

۳. بررسی تحولات حوزه نظامی

۴. تأمین منابع و مدیریت مصارف «ریالی، ارزی و انرژی»

۵. تعامل اقتصادی با طرف‌های خارجی

۶. وضعیت مسکن و اشتغال

۷. بررسی نحوه ایستادگی کشور در برابر دشمن

در این گزارش آمده است که مهم‌ترین توصیه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای در این دیدار «حفظ وحدت و انسجام داخلی و پرهیز از اختلاف‌افکنی» بوده است.

در جلسه اخیر رئیس‌جمهور با رهبر معظم انقلاب چه گذشت؟

کد مطلب 6927814

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