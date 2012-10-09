  1. فرهنگ و ادب
۱۸ مهر ۱۳۹۱، ۱۴:۳۸

داستان یک زرافه در 9 کتاب روایت شد

داستان یک زرافه در 9 کتاب روایت شد

زهره پریرخ از انتشار مجموعه کتاب‌های تازه‌اش با عنوان «پنج وجبی» برای گروه سنی «ب» و «ج» تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهره پریرخ نویسنده کودک و نوجوان با بیان این که «پنج وجبی» به سفارش دفتر ادبیات کودک و نوجوان حوزه هنری نوشته شده و توسط انتشارات سوره مهر روانه بازار کتاب می شود، افزود: مجموعه «پنج وجبی»  شامل ۹ کتاب است و در این مجموعه که شخصیت‌هایش زرافه هستند، به روابط انسانی و رشد توجه شده است.

وی افزود: مفاهیم آموزشی و علمی  این مجموعه  برای کودکان جالب است و پدر و مادرها را هم به داستان علاقه مند می‌کند.
 
به گفته این نویسنده، ماجراهای این داستان‌ها در یک گله زرافه رخ می‌دهد. شخصیت اصلی قصه بچه زرافه‌ای است که بسیار کوچک و روند رشد او هم بسیار کند است.
 
پریرخ گفت: در این داستان بستگان و دوستان زرافه‌ کوچک به او کمک می‌کنند تا رشد کند و در طی داستان زرافه کوچک از نظر روحی و جسمی تقویت می‌شود.
 
نویسنده کتاب‌های «بی بی نازنین» و «دستمال خال خالی» افزود: طرح مجموعه‌های کودکانه اقدام قابل توجهی از سوی حوزه هنری‌ است و گامی بلند در راه ارائه شیوه‌های مناسب زندگی برای کودکان به شمار می‌آید.
کد مطلب 1715985

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