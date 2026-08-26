افتتاح ۶۵ پروژه با اعتبار ۱۳۳ میلیارد تومان در بخش کرگانرود تالش

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی سه‌ساری عصر چهارشنبه اظهار کرد: در سومین روز از هفته دولت، ۶۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۳۳ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان در بخش کرگانرود شهرستان تالش افتتاح و به بهره‌برداری رسید؛

وی افزود: بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها در روستاهای فاقد دهیاری اجرا شده و شامل طرح‌های عمرانی و آسفالت معابر روستایی و شهری است که نقش مهمی در بهبود دسترسی، افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه خواهد داشت.

فرماندار تالش با اشاره به اینکه در حوزه زیرساخت‌های برق نیز ۱۰ پروژه توسط شرکت توزیع نیروی برق به بهره‌برداری رسید افزود: از جمله آن‌ها می‌توان به نصب ترانسفورماتور و اجرای کابل‌های خودنگهدار اشاره کرد؛ اقداماتی که به پایداری و بهبود شبکه برق‌رسانی منطقه کمک می‌کند.

وی همچنین از اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی با حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی خبر داد و گفت: در راستای حمایت از اقشار کم‌برخوردار و تقویت توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها، طرح‌های اشتغال‌زایی متعددی به بهره‌برداری رسیده است.

جمشیدی سه‌ساری همچنین با اشاره به احداث ۲ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد، این اقدامات را گامی در مسیر تأمین مسکن و افزایش امید و آرامش خانواده‌های نیازمند دانست.

افتتاح این مجموعه پروژه‌ها در بخش کرگانرود، جلوه‌ای از تداوم خدمت‌رسانی دولت و توجه به توسعه متوازن مناطق روستایی و شهری تالش است؛ طرح‌هایی که با تکمیل زیرساخت‌ها، حمایت از اشتغال و توجه به نیازهای اساسی مردم، زمینه را برای آینده‌ای آبادتر و امیدبخش‌تر در این منطقه فراهم می‌کند.