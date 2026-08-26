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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۰

افتتاح ۶۵ پروژه با اعتبار ۱۳۳ میلیارد تومان در بخش کرگانرود تالش

افتتاح ۶۵ پروژه با اعتبار ۱۳۳ میلیارد تومان در بخش کرگانرود تالش

تالش- در سومین روز از هفته دولت، ۶۵ پروژه عمرانی، خدماتی، برق‌رسانی با اعتباری بالغ بر ۱۳۳ میلیارد و۳۶۵ میلیون تومان در بخش کرگانرود تالش به‌صورت تجمیعی در بازار خطبه سرا به بهره‌برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جمشیدی سه‌ساری عصر چهارشنبه اظهار کرد: در سومین روز از هفته دولت، ۶۵ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۳۳ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان در بخش کرگانرود شهرستان تالش افتتاح و به بهره‌برداری رسید؛

وی افزود: بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها در روستاهای فاقد دهیاری اجرا شده و شامل طرح‌های عمرانی و آسفالت معابر روستایی و شهری است که نقش مهمی در بهبود دسترسی، افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه خواهد داشت.

فرماندار تالش با اشاره به اینکه در حوزه زیرساخت‌های برق نیز ۱۰ پروژه توسط شرکت توزیع نیروی برق به بهره‌برداری رسید افزود: از جمله آن‌ها می‌توان به نصب ترانسفورماتور و اجرای کابل‌های خودنگهدار اشاره کرد؛ اقداماتی که به پایداری و بهبود شبکه برق‌رسانی منطقه کمک می‌کند.

وی همچنین از اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی با حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی خبر داد و گفت: در راستای حمایت از اقشار کم‌برخوردار و تقویت توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها، طرح‌های اشتغال‌زایی متعددی به بهره‌برداری رسیده است.

جمشیدی سه‌ساری همچنین با اشاره به احداث ۲ واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد، این اقدامات را گامی در مسیر تأمین مسکن و افزایش امید و آرامش خانواده‌های نیازمند دانست.

افتتاح این مجموعه پروژه‌ها در بخش کرگانرود، جلوه‌ای از تداوم خدمت‌رسانی دولت و توجه به توسعه متوازن مناطق روستایی و شهری تالش است؛ طرح‌هایی که با تکمیل زیرساخت‌ها، حمایت از اشتغال و توجه به نیازهای اساسی مردم، زمینه را برای آینده‌ای آبادتر و امیدبخش‌تر در این منطقه فراهم می‌کند.

کد مطلب 6928931

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