مراسم معارفه مظلومی و کادر فنی تیم فوتبال استیل آذین‌ زاگرس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تغییراتی که در مالکیت، مدیریت و کادر فنی تیم فوتبال گهر دورود صورت گرفت و این تیم به حسن هدایتی واگذار شد، نام آن نیز به استیل آذین زاگرس تغییر پیدا کرد. در راستای همین تغییرات عصر امروز سه شنبه مراسم معارفه سرمربی و کادر فنی جدید این تیم برگزار شد.

در این مراسم که در محل باشگاه استیل آذین تهران و بدون حضور حسن و حسین هدایتی برگزار شد، پرویز مظلومی در حضور کلیه بازیکنان به عنوان سرمربی معرفی شد. حسین ترابپور، آتیلا حجازی و علیرضا پورمند نیز به عنوان دستیاران وی معرفی شدند.

با توجه به اینکه وضعیت میزبانی تیم فوتبال استیل آذین زاگرس در شهر دورود هنوز مشخص نشده است، مسئولان این تیم تصمیم گرفتند تا زمان برطرف شدن این مشکل تمریناتشان را در تهران پیگیری کنند.