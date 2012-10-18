تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز پنجشنبه بیست و هفتم مهرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با دوم ذیحجه سال 1433 هجری قمری و هجدهم اکتبر سال 2012 میلادی.
- روز چهارم از بیست و سومین دوره مسابقات بسکتبال جام باشگاههای آسیا در حالی امروز طبق برنامه زیر در شهر بیروت لبنان برگزار میشود که تیم مهرام ایران در این روز استراحت دارد:
* الریاضی لبنان - دهوک عراق
* فالکن مغولستان - بلنت عشق آباد ترکمنستان
- تیم فوتبال زیر 19 سال ایران امروز در نخستین دیدارش در مرحله مقدماتی مسابقات فوتبال قهرمانی بانوان زیر 19 سال آسیا به مصاف فلسطین میرود.
- هفته ششم مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه الف:
* ابومسلم مشهد - اتکای گلستان، ساعت 14:30، ورزشگاه ثامن الائمه (ع) مشهد
* نساجی مازندران - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدای ساری
* پارسه تهران - شاهین بوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه صنایع دفاع تهران
* ماشین سازی تبریز - شهرداری اراک، ساعت 15، ورزشگاه تختی تبریز
* الوند همدان - مس سرچشمه، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان
* استقلال اهواز - گلگهر سیرجان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز
* آهن بافق یزد - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدای سنگ آهن بافق
گروه ب:
* برق شیراز - پاس همدان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
* نیروی زمینی تهران - سایپای شمال، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدای نزاجا تهران
* مس رفسنجان - شهرداری تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی رفسنجان
* شهرداری یاسوج - راهیان کرمانشاه، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی یاسوج
* شهرداری بندرعباس - یادآوران شلمچه، ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* ملی حفاری اهواز - فولاد یزد، ساعت 15:15، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز
* ایرانجوان بوشهر - صنعتی خوزستان، ساعت 15:15، ورزشگاه شهید بهشتی
- چهلمین دوره مسابقات فوتبال دانش آموزان آسیا از امروز به میزبانی ایران آغاز میشود.
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