به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی ضمن تسلیت شهادت رهبر فرزانه انقلاب، تعدادی از فرماندهان عالی رتبه و یادگاران دفاع مقدس، افزود: در حمله ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونی ده ها دانش آموز دبستان میناب به شهادت رسیدند که این اقدام، لکه ننگی بر پیشانی غرب و نظام لیبرال دموکراسی است.

وی اضافه کرد: همچنین ده ها میلیون ایرانی نیز با انتشار خبر شهادت مقام معظم رهبری به صورت کاملا خودجوش با زبان روزه در خیابان ها حضور یافته و حماسه بی نظیری از عشق و قدردانی را به نمایش گذاشتند، به گونه ای که دشمن در کمال ناباوری اساسا قادر به درک و تحلیل فلسفه این حضور نبود.

استاندار زنجان گفت: این حضور، پرسش را برای صدها موسسه مطالعاتی و سیاسی جهان غرب مطرح کرد که چرا محاسبات اندیشکده های رژیم صهیونیستی و سیاست خارجی آمریکا در فروپاشی فوری ایران با شهادت رهبری نه تنها محقق نشد بلکه انسجام داخلی و وحدت ملی ایرانیان به شکل خارق العاده ای افزایش یافت و موجب حمایت و همدلی بی نظیر ملت های منطقه، آسیا، آفریقا، اروپا و ایرانیان مقیم خارج از کشور شد.

صادقی با بیان اینکه دو رژیم قاتل و بدنام صهیونی و آمریکایی جنایتکار با هدف واهی تضعیف و تجزیه ایران بزرگ و به رغم تجربه شکست تحقیرآمیز جنگ ۱۲ روزه ایران را وارد جنگ ناخواسته دیگری کردند؛ افزود: اکنون با گذشت فقط چند روز از آغاز این جنگ نابرابر به دنبال مفری برای خروج غیر حقارت آمیز هستند.

وی اضافه کرد: در این میان تعداد اندکی فارسی زبان که حقیقتا نمی توان نام ایرانی به آنان نهاد، ملتمسانه خواستار حمله این دو کشور به ایران عزیز شده و سرنگونی نظام مردم سالاری دینی توسط حمله خارجی و جایگزینی یک عنصر مفلوک فراری شده اند که تنها مزیت و برتری خود را برخورداری از ژن برتر شاهزادگی عنوان می کند.

استاندار زنجان گفت: به رغم ابعاد سنگین شهادت رهبری و تعدادی از مقامات و فرماندهان عالی رتبه کشور ساختار حاکمیتی کشور بلافاصله ترمیم و شورای رهبری تعیین و کار خود را آغاز کرد و تمامی ارکان نظام بدون لحظه ای توقف و ایستایی با حمایت گسترده اجتماعی به استمرار خدمات خود مشغولند.

صادقی در ادامه با ارائه گزارش کوتاهی از کارهای انجام گرفته از زمان وقوع جنگ مشترک رژیم صهیونیست و آمریکایی؛ افزود: از لحظات آغازین حملات ترکیبی دشمن و با بهره گیری از تجارب جنگ ۱۲ روزه و آمادگی ساختارهای نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی استان به رغم آنکه سه شهرستان استان در معرض حملات نظامی و تمامی شهرستان های ما، مورد هجمه سایبری و عملیاتی روانی دشمن از طریق شبکه ماهواره ای فارسی زبان و شبکه های اجتماعی یا سکوهای خارجی به ویژه اسرائیل اینترنشنال قرار گرفت با تدابیر اتخاذ شده ضریب آسیب پذیری انسانی به حداقل ممکن کاهش و هیچ یک از اهداف و برنامه های مهاجمین نه تنها محقق نشد، بلکه وحدت و انسجام ملی به طرز عجیبی افزایش یافت و جلوه های خارق العاده ای از شکوه حضور به نمایش گذاشته شد.

استاندار زنجان با بیان اینکه در استان دو قرارگاه تامین امنیت قضایی و صیانت از زیرساخت های حیاتی که از جنگ ۱۲ روزه در ذیل شورای تامین استان شکل گرفته بود، فعالیت خود را آغاز و بر اساس اولویت های مدیریت بحران اقدامات اجرایی خود را در حوزه تامین نیازهای حیاتی به گونه ای تنظیم کردند که حوزه معیشتی مردم و زیرساخت های زندگی شهروندان در قالب هر سناریویی و حتی طولانی شدن جنگ و بروز شرایط سخت‌تر دچار اختلال نشود.

وی اضافه کرد: طرح تضمین امنیت آب شرب با لحاظ همه مخاطرات با همه ابعاد و تامین ژنراتورهای برق اضطراری با تلاش کارکنان و مدیران شرکت های آبفای شهری و روستایی و آب منطقه ای عملیاتی و قرارگاه عملیاتی زیرساخت با تمرکز بر استمرار خدمات شرکت های برق، گاز و مخابرات و تشکیل تیم های واکنش سریع برای ترمیم خرابی های احتمالی طرح های عملیاتی خود در دست اجرا دارند.

صادقی با بیان اینکه، تامین امنیت عمومی، برآورد تهدیدات و شناسایی آسیب هایی که دشمن و دنباله های داخلی آن درصدد بهره برداری از آنها بودند، به عنوان مهمترین وظیفه حاکمیتی در دستور کار جامعه امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی و قضایی قرار گرفت؛ افزود: حفظ نظم عمومی، مدیریت ترددها و استقرار نیروهای عملیاتی و حرفه ای در قالب ایست بازرسی های ثابت و متحرک در راه های مواصلاتی منتهی به مرز و تامین امنیت شهرها و ارتقای سطح اشراف اطلاعاتی صورت گرفت.

وی اظهار داشت: همچنین تامین و توزیع سوخت و انرژی، مطابق با تاییدیه های ملی در دو بازه کوتاه مدت و میان مدت در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر هیچ مشکلی در این ارتباط وجود ندارد.

هم استانی ها از تامین هیجانی و ذخیره سازی سوخت با توجه به مخاطرات جدا خودداری کنند

استاندار زنجان تاکید کرد: هم استانی ها از تامین هیجانی و ذخیره سازی سوخت با توجه به مخاطرات جدا خودداری کنند و در صورت امکان ترددهای غیرضروری خود را کاهش دهند.

وی اضافه کرد: توزیع سوخت ۲۴ ساعته، با احتساب نیاز جمعیت مسافری که در این شرایط، استان افتخار میزبانی آنها را دارد و حجم ترددهای بالایی که در حال حاضر در عبور از استان انجام می شود، آماده خدمت رسانی است.

استاندار زنجان با بیان اینکه شورای تامین استان تمامی تدابیر لازم برای تضمین امنیت غذایی را اتخاذ کرده است؛ گفت: ذخایر کالاهای استراتژیک از قبیل گندم، مرغ، برنج، روغن، سیب زمینی، گوشت، میوه و نهاده های اساسی دامی اغلب برای یک دوره چند ماهه تامین شده است.

وی با بیان اینکه در زمینه تسهیلات بانکی و خدمات عمومی با تامین نقدینگی، رفع مشکل چک های برگشتی در حوزه های پولی و مالی تسهیل شده است؛ گفت: سقف برداشت نقدی روزانه به یک میلیون تومان افزایش یافته است.

صادقی با بیان اینکه در حوزه پدافند غیرعامل و اسکان اضطراری، در صورت بروز شرایط سخت‌تر تدابیر لازم اتخاذ شده است؛ افزود: کارکنان خدوم شهرداری های استان با دقت وظیفه آماده سازی پناهگاه ها را به انجام رسانده و فهرست این اماکن به صورت عمومی اطلاع رسانی شده است.

وی با بیان اینکه همکاران اداره کل ورزش و جوانان، تمامی سالن های ورزشی را به عنوان مرکز اسکان اضطراری مجهز و آماده کرده اند؛ گفت: در صورت لزوم مردم به این مراکز مراجعه کنند.

استاندار زنجان به نقش عموم مردم در این مقطع حساس اشاره و خواستار حفظ آرامش، وحدت و همبستگی ملی و پرهیز از شایعه پذیری و یا بازنشر شایعات و کسب اخبار از منابع موثق شد.

وی تاکید کرد: اخیرا افرادی به درب منازل مراجعه و با نشر شایعاتی خواستار تخلیه منازل می شوند، عموم مردم به این قبیل مراجعات توجه نکرده هرگونه مورد مشکوک را به شماره های ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ اطلاع دهند.

صادقی با بیان اینکه در این ایام هیچ مامور قرائت کنتور آب، برق و فاضلاب به منازل مراجعه نخواهد کرد، افزود: به هیچ وجه به مراجعات احتمالی پاسخ ندهید.

استاندار زنجان با بیان اینکه معدود عناصری هستند که منافع شخصی و باندی خود را مقدم بر مصالح عمومی داشته و در شرایط کنونی کشور به دنبال تسویه حساب های شخصی هستند که با آنها برخورد می شود، خاطر نشان کرد: عموم مردم از نشر اکاذیب، ایجاد بدبینی و بی اعتمادی خودداری کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که با هم در صفوف مستحکم از این پیچ تاریخی نیز سرفراز و سربلند خارج خواهیم شد.