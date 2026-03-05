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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶

ورود پیکر پاک شهدای اقتدار به محل تشییع در تبریز

ورود پیکر پاک شهدای اقتدار به محل تشییع در تبریز

تبریز- پیکر پاک ۱۱ تن از شهدای اقتدار ایران امروز با حضور مردم شهید پرور تبریز تشییع می‌شود.

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کد مطلب 6765673

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