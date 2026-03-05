https://mehrnews.com/x3bwRY ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶ کد مطلب 6765673 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۶ ورود پیکر پاک شهدای اقتدار به محل تشییع در تبریز تبریز- پیکر پاک ۱۱ تن از شهدای اقتدار ایران امروز با حضور مردم شهید پرور تبریز تشییع میشود. دریافت 7 MB کد مطلب 6765673 کپی شد مطالب مرتبط پیکر ۱۱ شهید رمضان آذربایجان شرقی فردا در تبریز تشییع میشود مراسم تشییع شهدای اقتدار در تبریز تشییع شهدای اقتدار ایران، تبریز همچنان در میدان است تشییع پیکر شهید سرهنگ پاسدار ساعد محمدی در میانه برگزار شد تشییع باشکوه شهید مدافع وطن و شهروند مراغهای در میان حزن و خشم مردمی برچسبها تبریز تشییع شهدا استان آذربایجان شرقی
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