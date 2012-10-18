189 پروژه از 320 مصوبه سفر رهبر انقلاب به قم به طور کامل اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا دهناد قبل از ظهر پنج شنبه در مراسم نکوداشت سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به قم که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، با اشاره به راه اندازی دبیرخانه پیگیری مصوبات سفر رهبر انقلاب به قم اظهار داشت: این سفر جدای از دستاوردهای معنوی که برای هم در پی داشته دستاوردهای مادی خوبی نیز برای مردم استان و پیشرفت و آبادانی قم به دنبال داشته است.



وی اظهار داشت: در سفر رهبر معظم انقلاب به قم 320 پروژه در بخش های مختلف و متناسب با نیازهای مناطق مختلف استان به تصویب رسید و رهبری نیز در پای این مصوبات مرقوم فرمودند که مسئولان در اجرای همه آنها تلاش کنند.



معاون استاندار قم عنوان داشت: از تعداد 320 مصوبه سفر رهبری به قم تعداد 128 مصوبه به طور کامل ارجایی شده و 189 پروژه نیز در دست اقدام است و تقریبا 98 درصد مصوبات این سفر یا اجرا و یا در حال اجرا است.



وی گفت: این موجوعه مصوبات دارای زمان بندی مشخصی است که همه انها تا سال 92 باید به اتمام برسد که در حال حاضر از پیشرفت خوبی برخوردار است.



دهناد گفت: برای پیگیری مصوبات سفر رهبر اتقلاب به قم چهار جلسه با مسئولان دفتر مقام معظم رهبری و 2 جلسه نیز با حضور استاندار قم برگزار شد.



معاون برنامه‌ریزی استاندار قم با بیان اینکه مجموعه اعتبارات مصوبات سفر رهبر انقلاب به قم هزار و 240 میلیارد تومان است افزود: تا کنون 671 میلیارد تومان از اعتبارات مصوبات سفر جذب شده که این مبلغ به غیر از تسهیلات بانکی است.



