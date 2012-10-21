جداسازی "پارسیان" از هرمزگان خسارتهای جبران ناپذیری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم جراره صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با انتقاد شدید از طرح جدایی پارسیان از استان هرمزگان بیان داشت: مشخص نیست این طرح برچه معیار علمی و منطقی مطرح شده و جدایی این قسمت از هرمزگان قطعا صدمات و خسارات جبران‌ناپذیری را نه تنها برای هرمزگان٬ بلکه برای کشور بدنبال خواهد داشت.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس افزود: متاسفانه استان هرمزگان سالهاست با چنین اظهارنظرها وبی‌تدبیری‌هایی روبرو است.

وی اضافه کرد: مشخص نیست برچه اساس و معیارمنطقی و علمی باید برای عمران و آبادی یک منطقه٬ مزیت منطقه‌ای دیگر را ازبین برد.

جراره عنوان کرد: سواحل و مناطق ساحلی رگهای حیاتی و مزیت اصلی مردمان جنوب است و جداسازی آنها تحت هرعنوانی خسارتی جبران‌ناپذیر خواهد بود.

سخنگوی کمیته صنعت مجلس نهم ادامه داد: استان هرمزگان یک استان زنده، پویا و روبه پیشرفت با منابع انسانی مستعد است که می‌تواند با قابلیتهای خود نه تنها کلیه مناطق استان را بلکه بسیاری از استانهای دیگر را نیز از توانمندی‌های خود بهره‌مند کند.

جراره در ادامه با تاکید براینکه بهتر است استانهای دیگر اگر توانمندی خاصی دارند آنرا در راستای شکوفا کردن مزیتهای خود استفاده کنند، بیان داشت: این رویه غلط که محرومیتها و مشکلات را مردم این استان تحمل کنند و به هنگام بهره‌برداری از ثروتهای طبیعی دیگران وارد شوند و از آن بهره بگیرند٬ باید برای همیشه از بین برود.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پارسیان بخشی از هویت و تاریخ مردم هرمزگان است و تجزیه این منطقه صدمات جبران ناپذیر مادی و معنوی برای استان هرمزگان و کشور را درپی خواهد داشت.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان مجلس گفت: طرح مسائلی از این دست موجبات پریشانی خاطر مردم شریف هرمزگان شده و در شرایطی که کشور بیش از هر چیز به یکپارچگی و وحدت نیازمند است٬ لازم است مسئولان کشور تذکرات لازم را به کسانی که با این گونه تصمیمات و یا اظهارنظرها به انسجام و امنیت ملی کشور در این نقطه حساس مرزی و نزدیک به قطب انرژی کشور خدشه جدی وارد می‌کنند‌٬ بدهند.