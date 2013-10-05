به گزارش خبرگزاری مهر، منصور آرامی نماینده مردم بندرعباس با واکنش به اظهارات و اقدامات اخیر و موضع گیریهای غیرمسئولانه در زمینه جدایی بخشهایی از هرمزگان و الحاق آن به استان فارس، عنوان کرد: در مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیز هیچ اشارهای به موضوع انتزاع و الحاق یک نقطه از استان به استان دیگر نشده است و آنچه که نمایندگان استان هرمزگان در پیگیریهای خودشان در این باره رویت کرده بودند، مصوبه ای درباره امکان دو سویه استانها در بهرهمندی از ظرفیتها و مزیتهای منطقهای شان بود نه اینکه بخشی از یک استان جدا و به استان دیگر واگذار شود.
وی افزود: اینگونه اظهارات و اقدامات نه تنها به رشد و توسعه سواحل جنوبی کشور کمک نمیکند بلکه رشد و پیشرفت این مناطق را با مانع بزرگی به نام نگرانی مردم مواجه خواهد کرد.
آرامی اضافه کرد: کدام منطق میپذیرد که یک روستا در مجاورت پنج کیلومتری شهرستان پارسیان منفک و به شهرستانی در بیش از 100کیلومتری این روستا ملحق شود؟
این نماینده ملت افزود: مجمع نمایندگان هرمزگان با تمام توان از همان ابتدای شکل گیری مجموعه اظهارات و شایعاتی در این زمینه در قالب مجموعه نشستها و دیدارهایی با وزیر کشور، معاونین وی و معاون اول رئیس جمهور هم در دولت کنونی و هم در دولت قبل، این مسئله را با جدیت پیگیری کرده و آن چیزی که همیشه از سوی مسئولان مطرح میشود، وجود مصوبهای در شورای عالی امنیت ملی بود که در آن بحثی مبنی بر انتزاع و الحاق مطرح نبود و در آن تنها به بهره گیری استانها به صورت دو سویه از سرمایهها و ظرفیتهای یکدیگر تاکید شده بود و ما بارها از مسئولان با قاطعیت خواستهایم که مانع از بروز هرگونه اقدامی در این راستا شوند و آنها نیز بر این مسئله قول جدی دادند.
با انتزاع یک روستا نمی توان پیشرفت و توسعه را به منطقه آورد
آرامی خاطرنشان کرد: در راستای ممانعت از این اقدام که به نظر می رسد بدون توجه به رای و نظر مردم این منطقه صورت گرفته است، طی این هفته نه تنها با وزیر کشور و معاونین سیاسی و امنیتی وی نشستهای ویژه ای خواهیم داشت بلکه حتما خواستار دیداری فوری با معاون اول رئیس جمهور و شخص دکتر روحانی هستیم و این مسئله را با جدیت هر چه تمام تر دنبال و نتایج آن را به طور شفاف چون گذشته برای مردم اعلام خواهیم کرد.
آرامی همگرایی قومی و مذهبی موجود در منطقه ساحلی جنوب کشور را یادآور شد و اظهار داشت: این امنیت فراگیر و این حس همگرایی مطلوب میان مردم این مناطق همیشه سدی در برابر زیاده خواهی دشمنان این سرزمین بوده که آن را بارها در دوران جنگ تحمیلی به اثبات رساندهاند و نباید برای برخی منفعت طلبیهای منطقهای و سهم خواهی های مقطعی، این سرمایه مهم را در معرض آسیب قرار داد.
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: مناطق ساحلی جنوب کشور نیازمند به تمهیدات بسیار ویژه تری برای رفع محرومیتها و کمبودها هستند و نمیتوان با جداکردن چهار کیلومتر از این سواحل مشکلات این مناطق را حل کرد چرا که این مسئله نه تنها کمکی به توسعه سواحل نمیکند بلکه زمینه ساز توسعه استان فارس هم نخواهد بود.
مگر از مردم فارس گذرنامه و روادید طلب می شد که به فکر جداسازی افتادند
نماینده مردم بندرعباس اظهار داشت: مگر در شرایط فعلی مانعی بر سر راه سرمایه گذاریهای دیگر استانها در سواحل وجود دارد و یا مگر برای عبور مردم استان فارس و رسیدن آنها به ساحل از آنها گذرنامه و روادید طلب میشود که برخی به دنبال جدا کردن مناطق ساحلی هرمزگان و الحاق آن به دیگر استانها هستند.
در عین حال سواحل هرمزگان و همه سواحل جنوبی کشور و سواحل جزایر متعلق به همه مردم ایران است و میتوانند در نهایت امنیت و آرامش در آن سرمایه گذاری کنند.
وی اطمینان داد که نمایندگان هرمزگان در مجلس با تمام توان خود از حقوق مردم این استان دفاع و اجازه نخواهد داد که همگرایی و انسجام مردم این استان با چنین اظهارنظرها و اقداماتی در معرض آسیب قرار گیرد چرا که این همگرایی ملی باید با تمام توان حفظ و در راه دفاع از سرزمین اسلامی مان در برابر هر گونه حماقت دشمنان مورد استفاده باشد.
نظر شما