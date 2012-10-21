جداسازی "پارسیان" در هرمزگان به صلاح استانهای ساحلی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور آرامی هرگونه اقدام در زمینه جدایی بخش هایی از استان هرمزگان چه در شرق و چه در غرب آن را آسیب به هویت مردمان این منطقه و بر هم زدن پازل وجودی این استان ارزیابی کرد و گفت: مجموعه نمایندگان استان چه در دوره های گذشته و چه در مجلس نهم با اصل این اقدام مخالفند و بر این باورند که ساختار فعلی و ترکیب کنونی شهرها و روستاهای استان هرمزگان شکل دهنده هویت تاریخی مردمان این منطقه بوده و دست کاری در این وضعیت موجب ایجاد نگرانی در مردم شده و توسعه آن را به مخاطره می اندازد.

این نماینده هرمزگان پرداختن به این مسائل بجای چاره اندیشی در زمینه دلایل عقب ماندگی مناطق ساحلی کشورمان را سبب از دست رفتن فرصت های بهینه کشورمان در حوزه مسائل منطقه ای و بین المللی دانست.

وی عنوان کرد: اگر بنا به توسعه شتابان مناطق جنوبی کشور و جزایر است می توان آن را بدون دست کاری در مرزهای اقلیمی استان های جنوبی کشور انجام داد و اگر این وضعیت در مورد بخش هایی از استان هرمزگان تحقق پیدا کند به تدریج سایر استان های جنوبی کشور نیز در معرض این اقدام نسنجیده قرار خواهندگرفت.

رئیس کمیته بندری و دریایی مجلس نهم افزایش توانمندی های مناطق ساحلی کشور را در گرو خلق یک ایده مشترک برای افزایش رقابت پذیری این استعدادها عنوان کرد و گفت: نمایندگان هرمزگان در مجلس نهم شدیدا با این اقدام که منجر به جدایی بخش هایی از استان هرمزگان می شود مخالفند و این مخالفت را با استفاده از ظرفیت های قانونی پیگیری می کنند.