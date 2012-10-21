ثبت نام پزشک خانواده در کاشمر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد یزدانی، بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این ثبت نام این طرح از روز شنبه آغاز شده است، اظهار کرد: برای ثبت نام و انتخاب پزشک خانواده لازم است سرپرستان خانوار بر اساس بلوک بندی صورت گرفته و برگه های اطلاع رسانی که توسط رابطین سلامت مراجعه کننده به درب منازل توزیع می شود به مرکز بهداشتی و درمانی یا پایگاه بهداشتی محل زندگی خود مراجعه و اقدام به ثبت نام و انتخاب پزشک خانواده در همان محدوده کنند.

یزدانی در خصوص مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در طرح پزشک خانواده در کاشمر تصریح کرد: هر سرپرست خانوار می‌تواند با در دست داشتن اصل شناسنامه خود، اصل کارت ملی و دفترچه بیمه تمام اعضای خانوار و همچنین آخرین قبض آب یا برق محل سکونت خانوار، برای ثبت نام به نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی درمانی در بلوک مربوطه یا پایگاه بهداشت شهری مراجعه کند.

وی محل های ثبت نام برای راحتی شهروندان کاشمری در طرح پزشک خانواده شهری را 6 پایگاه اعلام کرد و افزود: تمامی افرادی که در محدوده شهر قرار دارند و دارای دفترچه بیمه روستایی هستند، مشمول طرح پزشک خانواده شهری نمی‌شوند.