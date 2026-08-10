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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۹

مهدی تاج عنوان کرد؛

جزئیات ناقص قرارداد و پاداش میلیاردی قلعه‌نویی در تیم ملی فوتبال

جزئیات ناقص قرارداد و پاداش میلیاردی قلعه‌نویی در تیم ملی فوتبال

رئیس فدراسیون فوتبال جزئیات مالی قرارداد امیر قلعه‌نویی در تیم ملی را اعلام کرد اما در مورد رقم نهایی پاداش وی برای جام جهانی شفاف سازی نکرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که پیش از این عنوان شده بود امیر قلعه نویی برای صعود و حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۱۴۰ میلیارد تومان دریافت خواهد کرد، مهدی تاج در تازه ترین گفتگوی خود عنوان کرده وی ۷۰ میلیارد تومان دریافت کرده است.

رئیس فدراسیون فوتبال دوشنبه شب درباره قرارداد امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، اظهار کرد: او ابتدا با فدراسیون فوتبال قراردادی به ارزش ۱۸ میلیارد تومان منعقد کرد که در ادامه این قرارداد به ۳۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی افزود: فدراسیون فوتبال همچنین مبلغ ۷۰ میلیارد تومان به عنوان پاداش جام جهانی به امیر قلعه‌نویی پرداخت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حالی از این رقم صحبت کرده است که بقیه پاداش امیر قلعه نویی هنوز به وی پرداخت نشده و اظهارنظر تاج با رقم کلی پاداش سرمربی تیم ملی متفاوت است.

کد مطلب 6913657

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    نظرات

    • IR ۰۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      1 1
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      عالی شد
    • ایرانی IR ۰۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      1 1
      پاسخ
      پول مفت برای کار نکرده .
    • IR ۰۸:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۰
      1 1
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      به دلیل دستاوردهای قلعه نویی در جام جهانی قرار شده دستمزد او به میزان ۵۰ درصد افزایش پیدا کند و به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان در روز افزایش یابد. الان تیمهای تراز اول دنیا مانند فرانسه و آرژانتین خواهان به خدمت گرفتن قلعه نویی هستند. ولی او ایران را انتخاب کرده. شیر مادر و نان پدرت حلالت باشد اردشیر دلاور!

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