به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که پیش از این عنوان شده بود امیر قلعه نویی برای صعود و حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۱۴۰ میلیارد تومان دریافت خواهد کرد، مهدی تاج در تازه ترین گفتگوی خود عنوان کرده وی ۷۰ میلیارد تومان دریافت کرده است.

رئیس فدراسیون فوتبال دوشنبه شب درباره قرارداد امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، اظهار کرد: او ابتدا با فدراسیون فوتبال قراردادی به ارزش ۱۸ میلیارد تومان منعقد کرد که در ادامه این قرارداد به ۳۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی افزود: فدراسیون فوتبال همچنین مبلغ ۷۰ میلیارد تومان به عنوان پاداش جام جهانی به امیر قلعه‌نویی پرداخت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در حالی از این رقم صحبت کرده است که بقیه پاداش امیر قلعه نویی هنوز به وی پرداخت نشده و اظهارنظر تاج با رقم کلی پاداش سرمربی تیم ملی متفاوت است.