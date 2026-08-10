محمدحسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از راه‌اندازی سامانه انتخاب پزشک خانواده در این شهرستان خبر داد و گفت: این سامانه در راستای اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع و با هدف تسهیل فرآیند ثبت‌نام و انتخاب پزشک خانواده در دسترس شهروندان شاهرودی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اظهار کرد: شهروندان ساکن شهر شاهرود می‌توانند برای ثبت‌نام و انتخاب پزشک خانواده از طریق سامانه اختصاصی این طرح اقدام کنند.

امامیان افزود: شهروندان برای ثبت‌نام و انتخاب پزشک خانواده می‌توانند به نشانی اینترنتی سامانه به آدرس https://cs.shmu.ac.ir/FP/index.html مراجعه و فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه امکان انتخاب پزشک خانواده از میان ۱۲ مرکز خدمات جامع سلامت شهر شاهرود فراهم شده است، تصریح کرد: شهروندان باید پزشک خانواده خود را بر اساس محل سکونت فعلی انتخاب کنند تا خدمات سلامت متناسب با محل اقامت آنان ارائه شود.

امامیان تأکید کرد: ثبت‌نام در این سامانه صرفاً برای شهروندانی امکان‌پذیر است که محل سکونت فعلی آنها در شهر شاهرود قرار دارد و متقاضیان باید در زمان ثبت‌نام به این موضوع توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: در صورتی که نشانی نمایش داده‌شده در سامانه با محل سکونت فعلی فرد مطابقت نداشته باشد، لازم است پس از انتخاب مرکز خدمات جامع سلامت، در نخستین فرصت به مرکز مربوطه مراجعه و نسبت به اصلاح نشانی محل اقامت خود اقدام کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با اشاره به ضرورت ورود کد ملی سرپرست خانوار برای ثبت‌نام گفت: اطلاعات اعضای خانوار بر اساس آخرین اطلاعات ثبت‌شده در سامانه یکپارچه بهداشت نمایش داده می‌شود و در صورت ایجاد تغییراتی مانند ازدواج، تولد، فوت، طلاق یا تغییر سرپرست خانوار، لازم است اطلاعات خانوار به‌روزرسانی شود.

امامیان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت ایجاد هرگونه تغییر در ترکیب خانوار باید با مراجعه به مرکز خدمات جامع سلامت محل سکونت خود، نسبت به اصلاح و به‌روزرسانی اطلاعات خانوار در سامانه یکپارچه بهداشت اقدام کنند.

وی افزود: در صورتی که کد ملی سرپرست خانوار در سامانه انتخاب پزشک خانواده نمایش داده نشود، به این معناست که پرونده فرد در سامانه یکپارچه بهداشت تشکیل نشده است و لازم است برای تشکیل پرونده سلامت و ثبت اطلاعات، به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت محل سکونت مراجعه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در پایان گفت: شهروندان در صورت بروز هرگونه مشکل هنگام ورود یا ثبت‌نام در سامانه می‌توانند با مرکز خدمات جامع سلامت محل سکونت خود تماس گرفته یا به صورت حضوری مراجعه کنند و دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از همکاری و همراهی مردم در اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع قدردانی می‌کند.