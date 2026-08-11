ترور یکی از مقامات امنیتی لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مسئولان مستقر در شرق لیبی اعلام کردند فوزی المنصوری فرمانده دستگاه اطلاعات نظامی این منطقه بر اثر انفجار بمب در خودرو در شهر بنغازی ترور شده است.

بر اساس این گزارش منابع رسانه ای در شرق لیبی تصاویری از لحظه آتش گرفتن یک خودرو در منطقه الهواری شهر بنغازی را منتشر کردند.

منابع امنیتی در لیبی درباره عامل ترور مذکور توضیحی ارائه نکرده و جزئیات بیشتری درباره بمب به ‌کاررفته در این عملیات منتشر نکردند.

رسانه‌های لیبیایی پیشتر به نقل از منابع امنیتی از انفجار یک خودروی بمب‌گذاری ‌شده در نزدیکی مسجد سیده عائشه در بنغازی خبر داده بودند و اعلام کردند المنصوری راننده خودرو بود

المنصوری در سال ۲۰۲۴ به عنوان مدیر دستگاه اطلاعات نظامی در بنغازی منصوب شد و همزمان درجه سرلشکری دریافت کرد.