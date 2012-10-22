ثبت آمار 4 میلیاردی سفر در مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان مقدم با اشاره به اینکه از زمان بهره برداری از مترو تهران در سال 1377 تا 1389 برای ثبت جابجایی یک میلیارد سفر در مترو تقریباً 25 ماه زمان لازم بود گفت: با مدیریت عالمانه مدیرعامل و تاکید وی بر افزایش تعداد قطارها و کاهش فاصله حرکت قطارها و استفاده بهینه از ایستگاه های تازه تاسیس، خوشبختانه یک میلیارد سفر که در گذشته در 25 ماه اتفاق می افتاد، اکنون شش ماه زودتر به ثبت آمار جابجایی یک میلیارد سفر در مترو تهران، دست یافتیم.

وی از جمله آثار اقتصادی و اجتماعی حاصل از انجام 4 میلیارد سفر با مترو را صرفه جویی در وقت مسافران، صرفه جویی در مصرف سوخت، کاستن از حجم ترافیک و به تبع آن کاهش آلودگی هوا دانست و افزود: بر همین مبنا از ابتدای بهره برداری از مترو تهران وحومه در اسفند ماه1377 تا اول آبان ماه 1391 بالغ بر 8 هزار و 340میلیارد تومان برآورد شده است.

به گفته مشاور مدیرعامل و مدیر ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران وحومه، انجام 4میلیارد سفر با شبکه مترو تهران وحومه در این مدت سبب صرفه جویی 2 هزار و 680 میلیون لیتر در مصرف سوخت و یک هزار و 140 میلیون ساعت در اتلاف وقت مسافران شده است.

مقدم خاطرنشان کرد: تمایل مردم به استفاده از خدمات سامانه حمل و نقل همگانی مترو که منتج به 4 میلیارد سفر شده است، موجبات کاهش 1 هزار و 510 هزار تن انواع آلاینده های زیست محیطی CO-NOX-SO2-PM10-HC و همچنین کاهش 7 هزار و 60 هزار تن دی اکسید کربن را فراهم کرده است.