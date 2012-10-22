یک واحد صنعتی آلاینده در دیر پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا معافی مدنی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: در پی بازرسی صورت گرفته از واحدهای صنعتی دراین شهرستان، یک کارخانه صنعتی آلوده کننده محیط زیست شناخته شد و پرونده آن برای رسیدگی به مقام های قضایی ارجاع شد.

وی اضافه کرد: مراجع قضایی پس از رسیدگی پرونده این واحد صنعتی آلاینده زیست محیطی، دستور به پلمب آن دادند.



معافی مدنی یادآورشد: بازرسی از واحدهای صنعتی و خدماتی تولیدی توسط کارشناسان محیط زیست این اداره به طور مستمر انجام می گیرد و در این ارتباط واحدهایی که مسائل زیست محیطی را رعایت نمی کردند، تذکر شفاهی و کتبی گرفتند

وی اضافه کرد: همچنین در مبارزه با زنده گیری پرندگان شکاری، دو شکارچی که اقدام به شکار غیرمجاز می‌کردند با تلاش یگان حفاظت محیط زیست دیر دستگیر شدند که این شکارچیان همراه با پرونده تحویل مقام های قضایی شهرستان دیر شدند.

رئیس محیط زیست شهرستان دیر اضافه کرد: از این دو شکارچی غیرمجاز یک بهله دلیجه، دو قطعه قمری، یک قطعه پرنده تیهو ومقداری تور وطناب زنده گیری پرندگان کشف و ضبط شد.

معافی مدنی ادامه داد: در مهرماه سال جاری 10عدد کوخه تخریب و 30رشته تور وطناب از شکارچیان غیرمجاز کشف و ضبط شد.

وی گفت: فصل زنده گیری غیرمجاز پرندگان و بازهای شکاری به روش کوخه نشینی توسط شکارچیان متخلف از اوایل مهرماه تا پایان آبان ماه هرسال درمناطق جنوبی کشور صورت می گیرد که یگان حفاظت محیط زیست دیر با شکارچیان غیرمجاز بجد برخورد می کند.

معافی مدنی تاکید کرد: هر نوع شکار درشهرستان دیر بدون پروانه ممنوع است و براین اساس، اداره حفاظت محیط زیست از تمام علاقمندان و دوستداران طبیعت و حیات وحش درخواست می کند که یگان حفاظت محیط زیست را در حفاظت از این میراث های طبیعی ارزشمند یاری داده تا با این افراد فرصت طلب که قصد سودجویی از این گونه های با ارزش را دارند برخورد قانونی صورت گیرد.