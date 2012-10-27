زنگ استکبار ستیزی در تمامی مدارس کهگیلویه و بویراحمد نواخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شجاعیان ظهر شنبه در جلسه هم اندیشی بزرگداشت مراسم 13 آبان افزود: برای برگزاری یوم الله 13آبان باید از تمامی امکانات و ظرفیتهای تبلیغی در هرچه با شکوه تر برگزار کردن این واقعه مهم استفاده کرد.

وی بیان کرد: برگزاری شایسته و در خورشأن این رویداد تاریخی و سرنوشت ساز و برنامه ریزی مطلوب برای گرامیداشت این روز بزرگ ضـروری است.

شجاعیان برنامه ریزی و سازماندهی تشکل های دانش آموزی همچون بسیج، شورای دانش آموزی، پیشتازان و فرزانگان و انجمنهای کانونها را از دیگر برنامه های این روز عنوان کرد.

وی افزود: برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، فرهنگی، هنری و علمی، مسابقات مقاله نویسی، نشریه و روزنامه دیواری، برپایی ایستگاههای فرهنگی و نمایشگاههای عکس و فیلم با موضوعات رویدادها و حوادث 13 آبان از مهمترین برنامه های بزرگداشت این روز تاریخی است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان همچنین اختصاص موضوعات انشای دانش آموزان به مناسبتهای 13 آبان و نقاشی باعنوان "آمریکا شیطان بزرگ"، "دشمن قرآن"، "دشمن پیامبر خدا"، "دشمن کودکان" وتهیه ویژه نامه و بروشور حاوی وقایع سیزدهم آبان ماه را از دیگر برنامه های بزرگداشت این روز عنوان کرد.