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۶ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۰۴

به مناسبت 13 آبان/

زنگ استکبار ستیزی در تمامی مدارس کهگیلویه و بویراحمد نواخته می شود

زنگ استکبار ستیزی در تمامی مدارس کهگیلویه و بویراحمد نواخته می شود

یاسوج – خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: به مناسبت یوم الله 13 آبان، زنگ استکبار ستیزی در تمامی مدارس استان نواخته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شجاعیان ظهر شنبه در جلسه هم اندیشی بزرگداشت مراسم 13 آبان افزود: برای برگزاری یوم الله 13آبان باید از تمامی امکانات و ظرفیتهای تبلیغی در هرچه با شکوه تر برگزار کردن این واقعه مهم استفاده کرد.

وی بیان کرد: برگزاری شایسته و در خورشأن این رویداد تاریخی و سرنوشت ساز و برنامه ریزی مطلوب برای گرامیداشت این روز بزرگ ضـروری است. 

شجاعیان برنامه ریزی و سازماندهی تشکل های دانش آموزی همچون بسیج، شورای دانش آموزی، پیشتازان و فرزانگان و انجمنهای کانونها را از دیگر برنامه های این روز عنوان کرد.

وی افزود: برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، فرهنگی، هنری و علمی، مسابقات مقاله نویسی، نشریه و روزنامه دیواری، برپایی ایستگاههای فرهنگی و نمایشگاههای عکس و فیلم با موضوعات رویدادها و حوادث 13 آبان از مهمترین برنامه های بزرگداشت این روز تاریخی است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان همچنین اختصاص موضوعات انشای دانش آموزان به مناسبتهای 13 آبان و نقاشی باعنوان "آمریکا شیطان بزرگ"، "دشمن قرآن"، "دشمن پیامبر خدا"، "دشمن کودکان" وتهیه ویژه نامه و بروشور حاوی وقایع سیزدهم آبان ماه را از دیگر برنامه های بزرگداشت این روز عنوان کرد.

کد مطلب 1729627

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