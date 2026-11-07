هادی قاسمی، رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم حضور مردم در خیابان‌ها و میادین اظهار کرد: حضور مردم در این تجمعات، در واقع قیامی علیه فراموشی است؛ چراکه مردم با حضور مستمر خود می‌خواهند یک واقعیت و حقیقت مهم را زنده نگه دارند و اجازه ندهند ظلم ظالمان به فراموشی سپرده شود.

وی افزود: بیش از ۲۵۰ شب است که مردم در خیابان‌ها و میادین حضور پیدا می‌کنند تا این پیام را به نسل‌های مختلف، از نوجوانان و جوانان گرفته تا نسل‌های پیشین، منتقل کنند و این حقیقت را نسل به نسل و سینه به سینه زنده نگه دارند که ملت ایران ظلم ظالمان را فراموش نخواهد کرد.

قاسمی با تأکید بر ضرورت حفظ این روحیه در جامعه تصریح کرد: مردم ضمن تلاش برای پیشرفت کشور، بر حفظ اقتدار ملی نیز تأکید دارند و برای خود در این مسیر نقش و مسئولیت قائل هستند.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور در ابراز امیدواری کرد: این حضور و انتقال پیام به نسل‌های آینده تداوم داشته باشد و این فرهنگ در میان همه مردم عزیز کشورمان حفظ و تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: در جنگ ۴۰ روز، شاهد حملات دشمن به نزدیک‌ترین فاصله به اجتماعات مردمی بودیم اما مردم به دلیل درک درست از عظمت حضور خود، میدان را خالی نکردند و بی ترس و واهمه ایستادگی کردند.