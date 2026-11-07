حمیدرضا رستگار عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عوامل مؤثر بر افزایش قیمت کالاها گفت: افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزدها و حمل‌ونقل بر قیمت تمام‌شده کالاها تأثیر می‌گذارد. البته این شرایط مختص ایران نیست و سایر کشورهایی که از جنگ تأثیر پذیرفته‌اند نیز با مشکلات مشابهی مواجه هستند.

رستگار درباره نگرانی‌ها از کمبود برخی کالاها اظهار کرد: تأمین و توزیع برخی کالاها در مقاطع مختلف سال، با توجه به تغییرات مصرف یا دشواری واردات، ممکن است با شرایط متفاوتی همراه باشد، اما در این زمینه جای نگرانی وجود ندارد.

وی تأکید کرد: مردم نباید درباره تأمین کالاهای اساسی نگران باشند. مصرف باید متناسب با شرایط موجود باشد و کشور برای وضعیت‌های مختلف آمادگی دارد.

به گفته رستگار، کالاهای اساسی در انبارها و مراکز مختلف ذخیره شده‌اند و تلاش دولت نیز بر این است که قیمت این کالاها تا حد امکان ثابت بماند.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تهران با اشاره به اقدامات دولت در مدیریت بازار تاکید کرد: دولت در این زمینه تلاش‌های قابل‌توجهی انجام داده است، اما در عین حال نباید وجود مشکلات را انکار کرد ولی نکته این است که شرایط تحت کنترل بوده و امیدواریم تا پایان سال وضعیت بهتر شود.